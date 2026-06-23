Zrádce, nebo hrdina? Edvard Beneš stále budí vášně. Teď o něm vyšla další biografie

Vzpomenete si na jiného českého politika, jehož jméno by vyvolávalo tolik polemik, hádek a debat, jako je jméno Edvarda Beneše? Spory se vedou o kde koho, počínaje Masarykem a konče třeba Václavem Havlem, ale role našeho druhého prezidenta hned ve třech dějinných údobích – v roce 1938, v roce 1945 a v únoru 1948 – v nás probouzí vášně největší.
Pavel Kosatík: O tom Benešovi
Ostatně, tato debata se dostala i na stránky Orientace. Třeba historik Vít Smetana v nedávném rozhovoru o Benešově roli v poválečném vývoji Československa, který vyústil v komunistickou diktaturu, řekl: „Z tak tragického rozuzlení nikdy nelze vinit jednoho člověka, ale Benešův vliv na sovětizaci Československa byl nesporný. To většinu historiků přivádí kotázkám typu ,Co mohl dělat jiného?’. Nekritičtí Benešovi zastánci často také říkají: ,Podívejte se na Poláky, jak dopadli. Ti se po válce buďto vůbec nevrátili domů, nebo do takových podmínek,že to byl neředěný stalinismus.’ Ale čeho jsme dosáhli my? Ještě tři roky, 1945 až 1948, jsme tu měli relativní demokracii, ale pak jsme ten stalinismus dostali taky.“
Oproti tomu jiný historik Jan Bureš napsal: „Výrazný podíl na tom, jak celá třetí republika nakonec skončila, měli hlavně po absolutní moci bažící komunisté na jedné straně ado určité míry též politicky nezkušení vůdci nekomunistických stran, kteří prostě nedokázali nástup komunistů zastavit tak, jako se to povedlo demokratům ve Francii, Itálii nebo Finsku. Beneš v tom mohl udělat jen málo... Benešův vliv na domácí i zahraniční politiku poválečného Československa byl malý, rozhodně mnohem menší než před válkou.“
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Beneš navázal ČSR na Sověty velmi ochotně. Most mezi Východem a Západem je mýtus, říká historik
A teď si vyberte. I proto tu je Kosatíkova kniha, která se snaží o nový pohled na kontroverzního prezidenta, protože autor věří, že traumat spojených s Benešovým jménem bychom se mohli už zbavit.