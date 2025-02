Odysseus, nebo Perseus? Edvard Beneš! První republika zbožštila nejen Masaryka

Z těchto veršů se dá jen těžko poznat, o kom že měly pojednávat. Kromě toho, že se v nich dá najít jakási novodobá Bohorodička dávající světu nového Spasitele. Velkým překvapením pro dnešní čtenáře asi bude, že onou matkou byla roku 1936 míněna Anna Benešová a dítětem její syn, budoucí prezident Edvard.

O tom, jaké složky tvořily mytický Benešův obraz, „do jehož podoby se promítla řada představ, ale také sebeklamů, jimiž československá společnost v první polovině 20. století žila a které ji pomáhaly formovat“, pojednává kniha Apoštol demokracie: Československo a mytický obraz Edvarda Beneše.

Odysseus a Perseus

Historik Pavel Dvořák v ní vychází z širokého spektra většinou oslavných textů, v nichž odhalil „mytologické“ hledisko, tedy snahu začlenit hrdinu do transcendentálního národního rámce, udělat z něj nikoli dějinného aktéra, nýbrž archetyp.

Benešovo osobní přesvědčení (byl mimo jiné protiklerikálním racionalistou) a hlavně reálná biografie v nich často přestávají být důležité, respektive ustupují do pozadí a stávají se z nich pouze vyprázdněné obaly pro nadosobní koncepty jako čechoslovakismus, boj s nacismem či poválečná obnova státu, které vlastně původní Benešův biografický příběh nahrazují.

Historický Beneš v tomto mýtu přestává být aktérem dějin právě proto, že dějiny zde přestávají existovat a přeměňují se ve věčnost – či slovy Rolanda Barthese, v přirozenost.

Osudově je v knize pojímáno už místo jeho narození, totiž Kožlany v plzeňském kraji. V aluzi na biblický výrok „Ty však, Betléme v judské zemi, nejsi z judských knížat vůbec nejmenší, vždyť právě z tebe vzejde Panovník, Pastýř pro Izrael“ je někteří oslavovali a přiřazovali k lokalitám, z nichž pocházeli další „velikáni“ Palacký, Karel Havlíček, T. G. Masaryk a Štefánik: „Ó, Kožlany, nejste nikoli posledním městem v okresu královickém! Jste mezi československými městy, která zrodila naše veliké muže: Hodslavicemi, Borovou, Hodonínem a Košiarisky.“ A záminku k symbolizaci další pisatelé hledali v tom, že u Kožlan začínaly rozlehlé pozemky rodu Metternichů-Winneburgů a pochovaný je tam i kancléř Metternich. Což bylo interpretováno jako osudové znamení zdůrazňující kontrast dvou epoch, reakčního absolutismu a sociálně spravedlivé demokracie.

Po Benešově smrti si pak někteří lidé, v tomto případě pisatel/ka kondolenčního listu zaslaného vdově Haně Benešové, představovali, jak se setkává s českými výtečníky v pomyslném českém nebi, a to dlouho před vznikem proslulé hry Divadla Járy Cimrmana: „Tam jistě Karel Čapek slavně přivítal nového hosta do kruhu svých věrných Pátečníků – zas budou velké diskuse a plánování. Bedřich Smetana bude tam hrát, Božena Němcová bude se usmívat, král Jiřík v něčem poradí, i Karel IV. se přijde snad podívat, bude to slavný, velký sněm, v němž jedna pravda vládne jen.“

V Benešově životě se pak autor snaží rozeznat etapy, jež s velkou nadsázkou pojmenovává podle významných starořeckých mytických reků, Prométhea, jenž se bouří proti rakousko-uherským pořádkům, Odyssea navracejícího se do vlasti, Orfea sestupujícího po mnichovské dohodě pomyslně do hlubin podsvětí a nakonec vítězného Persea: „On sám nechal republiku povstat z popela, On porazil Hitlera, jen s Jeho osobou se vrátilo svobodné Československo na mapu Evropy a světa.“

Druhý největší

Pavel Dvořák zmiňuje četné texty, ve kterých byl Beneš považován za otce celého národa, ale i takové, v nichž byl zároveň vnímán i jako jeho syn. Což v logice mýtu není problém: „V otcovském archetypu se Beneš vyděluje, stává se jedinečným, převyšuje své spoluobčany, naopak synovský archetyp jej včleňuje do společenství národa, do společenství sobě rovných občanů.“

V dalších byla Benešovi a předmětům s ním spojeným přikládána přímo posvátná úcta, například když se jeho školní portrét na zdi ocitá v pozici posvátného liturgického obrazu a zmínky o Benešově jméně byly v básni zasazeny do rámce modlitby „Otčenáš“.

A totéž se mohlo týkat i benešovských knih; osud „zposvátnění“ postihl v Československu několik titulů spojených s Benešem, dvě přeložené biografie (Hitchcock, MacKenzie), fotografické soubory z jeho života a hlavně Benešovy vzpomínky na první i druhou světovou válku.

Z těch se staly, slovy dobového recenzenta, „novodobé bible čsl. národa, které by měly býti majetkem každého občana a každé veřejné knihovny, stojíce vedle Komenského Kšaftu a Palackého Dějin na nejvýznačnějším jejím místě“.

Podle Pavla Dvořáka byl tedy Beneš většině občanů čímsi na způsob poloboha, ve výzkumu veřejného mínění z roku 1946 byl jako největší muž českých dějin respondenty označen T. G. Masaryk (74 procent dotázaných), na druhém místě právě Edvard Beneš (62 procent), třetí se umístil Jan Hus. Z čehož ovšem nutně neplyne, že u většiny úcta dosahovala až oněch pseudonáboženských poloh, můžeme skepticky dodat.

V každém případě podle Dvořáka pak zákonitě následovalo „závratné zklamání“ pokaždé, když se ukázalo, že v opravdovém světě reálné politiky měl Beneš pouze takové možnosti, jaké mu dávalo jeho postavení představitele malého či středně velkého středoevropského státu, hrajícího v dobovém koncertu velmocí jen „part druhých houslí“.

I proto jeho vnímání bylo a je silně kontrastní: pro jedny byl spasitelem, hlasatelem míru, hrdinou i velkým evropským politikem, pro jiné (nebo i pro ty samé po jejich rozčarování) zrádcem, hrobařem míru v Evropě či neurotickým pletichářem. „Do dnešních dnů je stále znova předmětem diskusí a polemik, mnohem bouřlivějších a vášnivějších, než jaké se pojí s kteroukoli jinou osobností naší moderní historie,“ tvrdí Dvořák.

Dodejme, že podobné, i když asi ne tak hojné spory se vedou také ohledně prezidenta Emila Háchy, viz i titul knihy Emil Hácha: muž, který obětoval vlastní čest: fakta o životě a osudu nejspornější osobnosti českých moderních dějin od Václava Junka.

Bytost přirozená i nadpřirozená

Dvořák v závěru souhlasně cituje Petra Pitharta: „My všichni jsme Benešem s jeho obdivuhodnými i pochybnými stránkami.“ Podle Dvořáka je Beneš seizmografem naší národní sebeúcty, indikátorem našeho vztahu k dějinám i ukazatelem naší schopnosti se s nimi vyrovnat a vzít na sebe za dějiny odpovědnost, postavit se na vlastní nohy.

Pokud se i více než 70 let po Benešově odchodu budeme neustále odkazovat k mýtu, který jej za života obklopoval, pokud nepřestaneme snít sen o ideálním panovníkovi a nezačneme reflektovat skutečného Beneše se všemi jeho dobrými i špatnými stránkami, Beneše v kontextu doby, místa i složitých politických reálií, v nichž působil, zůstaneme i nadále uzavřeni v sice pohodlném, ale v zásadě pokryteckém a přezíravém pohledu na naši minulost.

Nicméně součástí působení politiků jsou i mýty, které se kolem nich vytváří nebo které propaganda v jejich zájmu šíří (u některých zahraničních titulů oslavujících Beneše dokonce kritici vznášeli podezření, jestli jejich pisatelé nebyli vypláceni z tajných vládních fondů). V tematicky podobné knize T. G. M.: K mytologii první československé republiky historik Ivan Šedivý sice masarykovskou legendu také chladně analyzoval a některé její projevy zesměšňoval, ale současně ji řadil mezi „dobré“ mýty, které naši státnost a společnost v pozitivním smyslu stmelovaly a podpíraly.

Nadále ovšem zůstává otázka, nakolik i demokratické společnosti potřebují svoje vůdce a hrdiny a případně i nějaký jejich kult. Na příkladu Švýcarska je patrné, že nikoli. Ostatně už Bertolt Brecht poznamenal: „Šťastný to národ, který nepotřebuje hrdiny.“

Totéž se v meziválečném období řešilo právě v souvislosti s Benešem, totiž zdali demokracie nevyžadují ten typ vůdce, který nevyčnívá a je v jistém smyslu neviditelný. Každopádně asi nepotřebují věřit v to, že jejich vůdci byli takřka nadpřirozeně počati účinkem vzdušného víru…