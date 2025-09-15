V jak velké ekonomické bublině žijeme? A co se stane, až praskne?

Začněme pěkně odzadu, od letního článku Williama Edwardse na serveru Business Insider, který se odvolává na svého jmenovce Alberta Edwardse z banky Société Générale. Ten tvrdí, že všechno je bublina. Speciálně upozorňuje na nadhodnocené ceny akcií ve Spojených státech, tamní vysoké ceny domů a problémy v Japonsku. Edwards se proslavil předpovědí prasknutí ekonomické bubliny v USA v roce 2000, nicméně jeho zaměstnavatel a kolegové nevidí situaci tak černě. Rozhodně zatím nečekají „finanční apokalypsu“, před kterou varoval Edwards.
Nicméně signály, jež ukazují, že s trhem je něco v nepořádku, se množí. Na některé indikátory upozornili minulý týden i Katie Martinová a Robert Armstrong v podcastu Unhedged prestižních novin Financial Times. Podle nich může „hororová korekce“, tedy propad trhů a ekonomická krize, přijít brzy, ale nikoli hned. Takže kdy tedy? Jak víme z historie, to je těžké předpovědět.
Problémů je spousta, ve světě jsou zmatky, ale obchodníci na trzích to z nějakého důvodu ignorují. Včetně dopadu cel, jež zavedl americký prezident Donald Trump. Věnuje se tomu například server MarketWatch, který přímo píše v titulku článku, že „popírání (myšleno dopadu cel) žene trhy výš“. Podle článků to může být proto, že se dopady cel projeví plnou vahou později. A také proto, že část maloobchodních firem používá taková účetní pravidla, jež jim ukazují, že z vyšších cen budou mít vyšší zisk. Což ne vždy platí, protože zároveň klesá poptávka.
Dalším důvodem přehnaného optimismu jsou investice do umělé inteligence, ve zkratce ADI. Ty dodávají americké ekonomice růstové impulzy, které překrývají negativní ekonomické dopady cel a zátahů proti nelegálním imigrantům, upozorňuje stať Rogéa Karmy v časopisu The Atlantic. Je to obdoba státního stimulu za finanční krize, jen ze soukromých peněz. A je to stimul nezamýšlený. Autor v článku „Jak špatná by byla AI bublina“ totiž uvádí, že se investice do umělé inteligence investorům moc nevracejí. A co víc, předpoklady, že AI zvýší obrovským způsobem produktivitu lidí i celé ekonomiky a mnohé zaměstnance nahradí, jsou možná jen sen. Jedna důležitá studie totiž ukazuje, že AI nezvyšuje produktivitu programátorů, ale snižuje ji. Je to dost neočekávaný výsledek, protože AI má nejlepší výsledky právě v programování.
Podle Karmy může jít o to, že se prostě přehnaly investice do nové technologie, jako se to stávalo už v minulosti, a že bude nějakou dobu trvat, než se s ní firmy naučí pracovat. Podobně to přece bylo také s e-mailem či elektřinou. Velké firmy, které dnes tvoří většinu amerického akciového indexu S&P 500 a které investují do AI, sice možná zkrachují, ale nahradí je někdo jiný. Nebo se naučí nové technologie lépe používat.
Stejnému tématu se věnuje i časopis The Economist. Podle něj také může jít o bublinu, ale pokud velké firmy investující do AI zkrachují, aspoň něco po nich zůstane. Jako v minulosti po krizích souvisejících například s nadměrnými investicemi do železnic v 19. století zůstaly koleje, po bublině investic do elektrárenských podniků dráty a po dotcomové bublině na přelomu století zase optické kabely, které našly později využití pro přenos obrázků, videí a velkých dat.
Zatímco Karma v Atlanticu je optimistický a vidí to tak, že se následkům prasknutí AI bubliny můžeme vyhnout, The Economist je pesimističtější a píše o tom, že pokud se neobjeví slíbený „digitální bůh“, pád ekonomiky bude „brutální“.
No, uvidíme. Každopádně nezřízený optimismus a diletantské zásahy prezidenta Trumpa do americké i světové ekonomiky nevěstí nic dobrého. Uvidíme, co se stane a jak dalece to zasáhne Evropu. Třeba se to, co si nyní Evropa vyčítá, jako že tu nejsou obří investice do AI a že se odděluje od USA, bude jednou považovat za výhodu. Budoucnost je prostě otevřená a možná se jednou evropské „zaostávání“ stane výhodou.
