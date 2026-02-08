Svět zažívá čínský elektrošok. Po nadvládě petrostátů přichází nová éra v čele s Pekingem

Čínská elektrárna Tři soutěsky. | foto: Profimedia.cz

Jan Adamec
18:00
Zatímco dvacátému století vládli fosilní králové v čele petrostátů, nyní jejich žezlo přebírají princové Slunečník, Větrník a Elektrikář. A trůn prvního globálního elektrokrálovství si úspěšně nárokuje – pro mnohé překvapivě – Čína.

Termín elektrostát v sobě nese podle analytiků Noaha Gordona a Daevana Mangalmurtiho dva odlišné, byť propojené významy. První se týká produkce a exportu tzv. čistých technologií, které u zatím bezkonkurenční Číny tvořily v roce 2024 více než 10 procent jejího HDP, tj. asi 1,9 bilionu dolarů. To se vyrovná například výkonu celé australské ekonomiky. Podle zprávy společnosti Ember ze září 2025 Čína investovala do čisté energie 625 miliard dolarů, což je asi třetina všech celosvětových investic do tohoto odvětví.

