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Elektrokolům odzvonilo. Nejnovějším hitem jsou elektronohy, kupte si je v e-shopu

Jaroslav Petr
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ilustrační snímek | foto: Andriy Popov / PanthermediaProfimedia.cz

Elektricky poháněné exoskelety by měly pomáhat postiženým, usnadňovat život seniorům a mladé nalákat k častějším a intenzivnějším pohybovým aktivitám. Kritici tohoto trendu se ale obávají, že díky nové pomůcce lidé ještě více zleniví.

Pryč jsou doby, kdy cyklističtí hobíci, pyšní na svou kondici, nevěřícně civěli na boubelatého seniora, který je předjel ve strmém kopci lenivým šlapáním do pedálů podivného robustního bicyklu. Elektrokola se stala všední záležitostí a na českých cyklostezkách už nad tradičními neelektrickými stroji všech konstrukcí, typů a značek bezmála dominují.

Diskuse se vedou o zdravotních dopadech masového užívání exoskeletů. Odborníci varují, že může mít za následek ochabnutí svalů.

Daleko však zřejmě není doba, kdy podobné šoky budou zažívat rekreační běžci nebo vysokohorští turisté. Po elektrokolech totiž přicházejí „elektronohy“, tedy exoskelety s aktivním pohonem, a umožňují pěšákům rychlejší pohyb s menší námahou. Tato zařízení se připnou k tělu a k nohám a tahem miniaturních motorů napomáhají pohybu při chůzi či běhu. U sofistikovanějších modelů, jež jsou vybaveny umělou inteligencí, se exoskelet operativně přizpůsobuje člověku, aby jeho pomoc byla co nejefektivnější a nebránila přirozenému pohybu.

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Elektrokolům odzvonilo. Nejnovějším hitem jsou elektronohy, kupte si je v e-shopu

Premium
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