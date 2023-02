Strom, který vězní můry? Zdání klame, jde o oboustranně výhodné partnerství

Doporučujeme

Tento týden má být mimořádně hnusně. Alespoň pokud nemáte rádi zimu a mráz. Sám patřím k lidem, kteří by v takovém počasí nejraději zůstali zalezlí doma až do jara. Naneštěstí to nejde. Občas se musím ukázat v redakci LN a jednu nebo dvě hodiny tam předstírat práci. Navíc pendluji mezi Českými Budějovicemi a Prahou.