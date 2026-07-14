Erteple a bandory. Jak se překladatel se čtyřkou z sklizně stane farmářem

Jeden by řekl, že za této okolnosti i školy byly nakonec k ničemu. Ale abych to nepřeháněl, ostatně z některých jsem si mnoho neodnesl tak jako tak. Ve věci brambor se mi ovšem jedna vzpomínka vybaví hned. To když soudružka Skryjová, která učila pozemky (nepředpokládám, že takový předmět ještě existuje), říkala, že jedna z odrůd brambor se jmenuje Ambra, a spolužák Čechovský kontroval, že oni mají toho jména televizi.
Ze školy vím, že brambory mají svůj název proto, že k nám přišly z Branibor, jak zní počeštěný název kraje Brandenburg. Jak tam vede z Berlína brána...
Půl třídy rozesmála představa, že u Čechovských v obýváku mají položenou bramboru, na niž večer společně koukají. O moc víc si z pozemků nepamatuju. Ono ani netrvalo dlouho a aspoň slovo Ambra pro mě začalo znamenat spíš název brněnské vinárny, kam jsem se jako mladý adept intelektuální honorace cpal v domnění, že tudy povede cesta k životním úspěchům.
Z jiné školy vím, že brambory mají svůj název proto, že k nám přišly z Branibor, jak zní počeštěný název kraje Brandenburg. Toho, jak tam vede z Berlína brána. Vůbec jsou pojmenování brambor v různých jazycích – ba i dialektech v rámci češtiny – zajímavé téma a dokládají mnoho historických souvislostí. Třeba maďarsky se řeknou burgonya, protože tam pro změnu mají za to, že ty kobzole pocházejí z Burgund.
Ale o tom už bylo psáno dřív. Jen mi to tak teď jako lingvistovi na odpočinku tane na mysli, zatímco tak kouše ten hmyz a pořádně nevidím přes potok potu. Jeden kamarád byl i v Bruselu v muzeu bramborového hranolku. Prý se Belgičané a Francouzi přou, kdo hranolky vynalezl. Umím si představit, že Francouzi přitom z pozice většího bratra dělají sílu. Odpovídalo by to tomu, že v Americe se jim říká french fries, jako by to bylo něco odjakživa francouzského. Jenže v Británii jsou to chipsy, zatímco my říkáme chipsy tomu, čemu Britové crisps. A v Rakousku říkají hranolkům pommes, zatímco ve Francii frites.
|
Ani letos nemůže chybět. Pět nejlepších bramborových salátů podle českých šéfkuchařů
To je tedy složité, říkám si, zatímco kýbl zní stále neznělejším tónem. Pokračujícím tokem asociací se mi vybavuje píseň, která začíná sloganem Jede traktor, je to zetor, jede do hor orat brambor. Když se totiž ocitnu v místě nebo situaci související s nějakou známou melodií, hned si ji v duchu začnu notovat: nedaleko od Trenčína že tam bývá Kateřina či cestou vlakem na Kolín že milá v rovině šenkuje tam ve víně. Ale vtom mě napadá něco podstatnějšího. Mám přece někde schovanou žákovskou knížku ze 7. třídy. Dostal jsem do ní mnoho kuriózních i zlých poznámek, hlavně od soudružky Skryjové, byla to zároveň naše třídní. Musím to najít!
Našel. Hned na prvním listě se píše s datem 6. 9. 1978: Pozemky – sklizeň plodin 4. Špatná pracovní morálka. Podepsána DS. Ano, šlo tehdy dostat čtyřku ze sklizně plodin. Že zrovna já, pozdější hospodář na venku, není až tak pozoruhodný paradox. Ale že miluji začátky prázdnin, ve mně zůstalo.
Autor je překladatel.