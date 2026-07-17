Život bez cukrů by byl velmi obtížně představitelný. Šestiuhlíková glukóza funguje jako univerzální zdroj energie v buňkách všech živých organismů. Rostliny navíc její molekuly propojují do dlouhých řetězců celulózy. Ty pak tvoří základ jejich buněčných stěn. Další dva pětiuhlíkové cukry, ribóza a deoxyribóza, slouží jako páteř nukleových kyselin, RNA a DNA. Do těch zapisuje všechno živé svoji dědičnou informaci. Kde se ale cukry na Zemi vzaly, je zapeklitá otázka.
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Astronomové přehlédli supermasivní černou díru. Váží jako 600 000 Sluncí
V pokusech napodobujících podmínky na naší planetě těsně po jejím zrodu vznikají jen ve stopovém množství. Nabízí se, že se na Zemi dostaly z kosmického prostoru. Naznačují to i vzorky z planetky Bennu.
Zhruba půlkilometrový asteroid navštívila v roce 2018 sonda OSIRIS-Rex. Povedlo se jí odebrat materiál, který pak dopravila na Zemi. Obsahoval hned dva ze tří výše zmíněných cukrů, ribózu a glukózu.
Převratný objev však problém původu veledůležitých látek jen odsunul. Místo otázky, kde se vzaly na Zemi, přinesl jinou. Kde se cukry vzaly ve Sluneční soustavě?
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Teď se povedlo zjistit, že nejspíš vznikají samy od sebe v mezihvězdném prostoru. Skupina výzkumníků vedená Izaskun Jiménez-Serrou ze Španělského astrobiologického centra v Madridu našla důkazy o jejich přítomnosti v tzv. molekulárním mračnu G+0.693−0.027.
Od Země je vzdálené asi 26 745 světelných let. Jak už plyne ze samotného názvu, molekulární mračna jsou oblaky mezihvězdné hmoty, jejichž hustota a další vlastnosti umožňují vznik molekul. Většinu z nich tvoří vodík.
Pomocí radioteleskopů se v mračnech ale dají zachytit i další látky. Jiménez-Serra a její spolupracovníci našli v oblaku cukr erythrulózu. Skládá se ze čtyř uhlíků.
Na Zemi se dá potkat v malinách nebo v melounu. Používá se i do samoopalovacích krémů. Časem by se mohlo podařit objevit i další podobné molekuly.