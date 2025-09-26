Stvořme lepšího člověka! Eugenika dominovala první polovině dvacátého století, teď se pomalu vrací

Expozice s názvem „Někteří lidé se rodí, aby byli břemenem pro ostatní“ na veřejné výstavě o eugenice v USA v roce 1926. | foto: American Philosophical Society/Sciencephoto/Profimedia

  18:00
Na začátku 20. století to byla oslavovaná, populární, elitami podporovaná „věda“. Po masových vraždách za druhé světové války se k ní jen málokdo odvážil otevřeně hlásit. Podle mnohých odborníků se dnes její popularita vrací. Máme se eugeniky bát?

Pro svět je lepší, aby společnost mohla zabránit v rozmnožování těm, kteří jsou zjevně nezpůsobilí. Zamezí tak tomu, aby jejich degenerovaní potomci jen čekali na popravu za své zločiny nebo hladověli vzhledem ke své imbecilitě. Tak zdůvodnil soudce Oliver Wendell Holmes svůj verdikt, když roku 1927 Nejvyšší soud USA potvrdil, že Carrie Bucková může být nedobrovolně sterilizována.

Carrie Bucková a její matka Emma byly chudé. Skončily na ulici, než se Carrie ujala bohatá rodina Dobbsových, nechala ji chodit do školy až do šesté třídy, pak ji využívala jako služku. Když bylo Carrie sedmnáct, znásilnil ji synovec manželů Dobbsových a otěhotněla. Dobbsovi ji nechali prohlásit za „imbecilní“ a poslat do ústavu pro choromyslné, kam úřady už dřív poslaly i její matku.

Za několik desítek let bude možné prostřednictvím editace genů předcházet onemocněním, jako jsou Alzheimerova choroba nebo diabetes. Možná dojde i na inteligenci.

Pro zastánce eugeniky, kteří chtěli zachránit kvalitu populace, se Carrie stala precedentem: opravdu chcete zavírat oči před takovými hrozbami? Ta dívka je slabomyslná, její matka je slabomyslná, její děcko je slabomyslné. Už v sedmnácti rodí a bude naši společnost zamořovat špatnými geny celý život. Zabraňme tomu! Eugenici sice nikdy neprokázali, že Emma, Carrie či její dítě jsou slabomyslné, nebylo to ale třeba: nálada ve společnosti byla nakloněna jejich myšlenkám, takže soudce Holmes mohl konstatovat: „Tři generace imbecilů stačí.“

Zákony umožňující násilnou sterilizaci postupně přijalo více než 30 amerických států a ke sterilizaci bylo odsouzeno přes 60 tisíc lidí.

Od Darwina ke Galtonovi

Dílo Charlese Darwina O původu druhů vyšlo v roce 1859. Darwin nebyl první, kdo psal o evoluci, jako první ale popsal její mechanismus – přirozený výběr. Zjednodušený extrakt toho mechanismu, „silnější vítězí“, se pak stal základem úvah vedoucích k eugenice.

