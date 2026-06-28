Ano, nebo ne? Hádky o euru jsou český národní sport, jenže euro není zázrak a koruna není relikvie

Pavel Kohout
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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Téma, které Češi milují jako předmět hádek v hospodách i na sociálních sítích, se nyní opět objevilo i v parlamentu. Přijmout euro, nebo ne? Podívejme se proto na nejoblíbenější argumenty a pseudoargumenty zastánců i odpůrců.

Spor o euro není spor mezi rozumem a iracionalitou. Rozumné argumenty existují na obou stranách. Euro by odstranilo část transakčních nákladů, usnadnilo život firmám i cestovatelům a zjednodušilo finanční plánování podniků, které dnes už beztak myslí v eurech. Pro exportní ekonomiku sevřenou do evropských dodavatelských řetězců to nejsou zanedbatelné výhody.

Obchodní boom nebo magnet na investice se v datech hledají jen obtížně. Racionální argument pro euro tím nepadá, jen se smršťuje do své střízlivější a také poctivější podoby.

Stejně poctivé je ovšem přiznat, že nejde o výhody zadarmo. Výměnou za ně bychom se vzdali měnového kursu jako tlumiče hospodářských šoků. Takový praktický mechanismus v minulosti pomohl české ekonomice při dohánění západní Evropy i při zvládání krizí. Plovoucí koruna je někdy nepohodlná, někdy drahá, někdy špatně řízená. Ale pořád je to užitečný nástroj.

Měla by Česká republika přijmout euro?

celkem hlasů: 325

Poplatky bez rizika

První racionální argument ve prospěch jednotné evropské měny zní, že zavedení eura by prospělo obchodu, investicím i turistickému ruchu, neboť by odpadly konverzní poplatky a měnové riziko v rámci eurozóny.

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