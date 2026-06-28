Spor o euro není spor mezi rozumem a iracionalitou. Rozumné argumenty existují na obou stranách. Euro by odstranilo část transakčních nákladů, usnadnilo život firmám i cestovatelům a zjednodušilo finanční plánování podniků, které dnes už beztak myslí v eurech. Pro exportní ekonomiku sevřenou do evropských dodavatelských řetězců to nejsou zanedbatelné výhody.
Obchodní boom nebo magnet na investice se v datech hledají jen obtížně. Racionální argument pro euro tím nepadá, jen se smršťuje do své střízlivější a také poctivější podoby.
Stejně poctivé je ovšem přiznat, že nejde o výhody zadarmo. Výměnou za ně bychom se vzdali měnového kursu jako tlumiče hospodářských šoků. Takový praktický mechanismus v minulosti pomohl české ekonomice při dohánění západní Evropy i při zvládání krizí. Plovoucí koruna je někdy nepohodlná, někdy drahá, někdy špatně řízená. Ale pořád je to užitečný nástroj.
Poplatky bez rizika
První racionální argument ve prospěch jednotné evropské měny zní, že zavedení eura by prospělo obchodu, investicím i turistickému ruchu, neboť by odpadly konverzní poplatky a měnové riziko v rámci eurozóny.