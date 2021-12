Evropská unie si uzurpuje pravomoci. Kdo může za rozkol EU a Polska, vysvětluje poradce polského ministra

Podle vlivného poradce polského ministerstva zahraničí Przemysława Piotra Żurawski vel Grajewskiho je to ale nepochopení. Polsku jde prý jen o to, aby evropské instituce nepřekračovaly své pravomoci. Unie by podle něj měla fungovat jen tam, kde je efektivní, a to je volný pohyb osob a jednotný trh.

S vlivným poradcem polského ministerstva zahraničí Przemysławem Piotrem Żurawským vel Grajewski o rozkolu Polska s Evropskou unií a o tom, kdo za to může.

Lidovky.cz: Mezi Evropskou unií a Polskem, které je součástí EU, je momentálně mnoho problematických bodů. Nejzávažnější je rozsudek polského ústavního soudu, podle kterého jsou některé články Smlouvy o EU v rozporu s polskou ústavou, která je Smlouvě nadřazena. Podle Evropské komise to je v rozporu s pravidly Unie, které se Polsko zavázalo dodržovat. Co teď s tím?

Ne, takhle to není. Rozsudek polského ústavní soudu není o Smlouvě o EU, ale o interpretaci Smlouvy o EU a jejím výkladu Evropským soudem. Podstatou rozsudku je, že Evropský soud nemůže jednat mimo rozsah Smlouvy a pravomocí, které Evropské unii touto Smlouvou daly členské země včetně Polska. Evropský soud si uzurpuje práva, která mu nikdy nebyla dána. Právě tohle ohrazení se proti uzurpování práv je esence rozhodnutí polského ústavního soudu. Nejde o rušení Smlouvy o EU jako takové.