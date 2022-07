Po kolena v turecké krvi. Proč si přečíst knihu o Evženu Savojském?

Život Evžena Savojského by vydal na tlustou knihu. Taková vlastně vznikla, pod názvem Princ Evžen Savojský ji napsal historik Vít Vlnas a čítá bezmála 900 stran. Šlechtic z dob univerzálního světa, dosud nezasaženého nacionalismem 19. století, takže coby francouzský princ mohl poté, co ho odmítl vzít do svých služeb francouzský král, klidně sloužit habsburskému císaři a nikomu to nepřišlo divné, nepřestává fascinovat. Kniha zkušeného spisovatele a vystudovaného historika Luboše Taraby sice postihuje jen krátký výsek ze života velkého vojevůdce, zato tak činí komplexně a do detailu.

Na Bělehrad! Rakousko-turecká válka 1716–1718 Luboš Taraba Vydalo nakladatelství Epocha, Praha 2022. 320 stran.

Osmanská říše se po porážkách u Vídně a Zenty na sklonku 17. století rozhodně nevzdávala. Přišla o velkou část evropských území, ale ta si hodlala po krátkém oddechovém čase vzít zpět. Válka tak vypukla v roce 1716, jenže Rakušanům stále velel muž, který je už předtím u Zenty rozdrtil: princ Evžen. Chtěl dobýt Bělehrad, turecká armáda ale byla rychlejší a přitáhla k Peterwardeinu (Petrovaradínu), klíčové rakouské pevnosti na Dunaji.