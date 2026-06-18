Falešné vzpomínky lze člověku vytvořit snadno. Někdy to ale může stát život

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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Jaroslav Petr
Doporučujeme   16:30
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Viděli to na vlastní oči, ale v paměti si vytvořili zcela falešnou představu o tom, co se před nimi odehrálo. Pokud pak takový člověk svědčí před soudem, může dostat za mříže, či dokonce do cely smrti i zcela nevinného člověka. Paměť, to je věc velmi ošidná.

Očití svědkové se těší vysoké důvěře a vážnosti, někdy ale zcela nezaslouženě. To, co spatřili na vlastní oči, a to, co si i s nevelkým odstupem času vybaví z paměti, se od sebe může dost podstatně lišit.

Prokázaly to dnes už klasické pokusy americké psycholožky Elizabeth Loftusové. V jednom experimentu promítla Loftusová dobrovolníkům z řad univerzitních studentů video se srážkou dvou aut a následně se studentů ptala, jakou rychlostí auta před kolizí jela. Otázku formulovala dvěma způsoby. Když se zeptala „Jak rychle ti řidiči jeli před nárazem?“, dostávala obvykle odpověď: „Něco kolem 65 kilometrů v hodině.“

Když ale otázka zněla „Jak rychle ti řidiči jeli, než se auta dostala do kontaktu?“, udávali dobrovolníci v průměru o dvacet kilometrů nižší rychlost. Slova „náraz“ a „kontakt“ tak dokázala změnit informaci uloženou v paměti očitých svědků.

Elizabeth Loftusová také prokázala, že při vhodné slovní návnadě lze svědka přimět, aby si vzpomněl i na to, co nikdy neviděl. Zdá se to nemožné? Ale kdepak.

Dívka si vzpomněla, že ji otec znásilňoval a donutil ji potratit. Soudní lékař ale odhalil, že dívka nikdy neměla pohlavní styk. Všechny její vzpomínky byly falešné.

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