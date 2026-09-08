Mělo to vycházet ve víkendovém magazínu jedněch novin, takové fejetony o pozadí slov a k tomu legrační perokresby jedné malířky. Jenže noviny pak změnily vydavatele a pro nového už to bylo příliš intelektuální.
Psal jsem například o tom, že trh se jmenuje trh proto, že se tam trhalo plátno coby platidlo, že banka je původně lavice, na níž někde v Toskáně sedával a veksloval renesanční penězoměnec čili směnárník, a že inflace pochází od inflare čili nafouknout, napumpovat, potažmo i nadmout. Není to přiléhavá metafora? Prostě nacpat něco něčím bezcenným, jen aby to bylo větší. Možná si budete myslet, že si ty etymologické historie vymýšlím, ale nevymýšlím, ony jsou někdy pozoruhodné.
A pak mi došlo, že to posledně zmíněné sedí i na jazyk. Nafukují se slova, stává se z nich nabubřelé nic, které je stále větším nic, čím víc se používá. Názorně to vidět na jazyku novinářském a nejvíc na titulcích. Jistě tomu vládne všudypřítomný šok. Jen si pro něj už nemusíte chodit do médií dříve zvaných bulvárními, stačí jakékoli, které bojuje o čtenost. Dělení na bulvár a seriózno ztratilo na takovém bojišti smysl. Neustále někdo něčím šokujícím šokuje. Místo toho slova v jeho původním významu by se mělo vymyslet jiné, aby opravdu znamenalo šok.
Stalo se něco děsivého, přitom jsou to dosti obyčejné drby. Jinde nastala katastrofa či došlo k fatálnímu selhání (fotbalista se nechal obrat o míč).
I na takové zpravodajské adrese, jako je Aktuálně.cz, vidím mezi dnešními nadpisy třikrát, že se stalo něco děsivého, přitom jsou to nakonec dosti obyčejné drby. Jinde nastala katastrofa, došlo k fatálnímu selhání (fotbalista se nechal obrat o míč). Velmi v módě je, že z něčeho mrazí nebo je mrazivé, často také třaskavé, o tragickém nemluvě.
Nezastavitelným se mi už jeví i plýtvání vykřičníky. Za každým druhým titulkem musí být, i když tam vůbec být nemusí. Inflace písmen a slov je větší než všech peněz a měn světa. Jenže s tím nejde nic dělat, když každou minutou musí vycházet další články, na což jazyk není dělaný. Nemá slov tolik, a tak se musí opakovat pořád ta stejná.
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Víte, kde se vzalo slovo skopčák? Nikoli kvůli rohatým hlavám, ale spíše sáňkám rohačkám
Není to vůbec dávno, co bývala písmena jen na papíře, musel je na něj někdo napsat nebo vytisknout. Teď létají kolem nás prostorem, je jich na světě trilionkrát víc. Nemůže tedy nemizet hodnota slov. Kdo by se dnes nad každým pozastavoval? Jen stárnoucí lidi z dob, kdy jich bylo málo. Kdo se do trilionů slov už narodil, nemá čas. Není divu, že se na telefonech vyjadřuje primitivními zkratkami. Kdo by to psal všechno pořád dokola? A lidi, kteří se narodili předtím, si pořád nějak myslí, že to je jen dětský zvyk, který přejde. Jenže on už nikdy nepřejde.
Janu jsem nenašel dosud, ani si nějak nemůžu vzpomenout, proč jsem ji hledal. Přitom si vybavuji úplně přesně, jak to foto vypadalo a ona na něm. Ono jich totiž dřív tolik nebývalo.
Autor je překladatel.