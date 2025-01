Nosferatu znovu vstává z hrobu. A v novém filmu budí hrůzu jako před lety

16:35

Remake, to je takový kinematografický nešvar: když něco fungovalo, proč to nezkusit znovu? Jenže obvykle se to jenom pokazí. Ovšem že by se remaku dočkal film datovaný do roku 1922, už tak obvyklé není. V případě slavného německého Nosferatu se tak neděje poprvé. Jako kdyby každá generace chtěla mít svůj archetyp podvědomého strachu…