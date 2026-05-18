Zavřeno? Kdepak! Festival Open House Praha zve na místa, kam se běžně nedostanete

Zpřístupnit je pokud možno zdarma. To Praha zažije v týdnu od 18. do 24. května, přičemž těžiště akce – zpřístupnění domů – připadne na víkend. V prvním ročníku to bylo 34 objektů, loni už 125. Letos to bude méně, asi stovka. Ale zájem bývá veliký. I proto je užitečné zmínit některé technikálie.
Zaprvé, celá akce má dvě části, naviguje k nim festivalový web. Rubrika Otevřené budovy nabízí soupis všech objektů, jež budou otevřeny 23. a 24. května, a informací k nim. Rubrika Kalendář akcí upozorňuje na akce doprovodného rázu (vycházky, přednášky), které začínají už v pondělí 18. května.
Zadruhé. Objekty jsou zpřístupněny většinou zdarma, ale některé doprovodné akce jsou placené. Někdy se ovšem vyžaduje registrace i na akce zdarma. Z kapacitních důvodů.
Takže chystáte-li se vyrazit na procházku po Praze, do zpřístupněných budov či na nějakou festivalovou akci, podívejte se nejdříve (čím dříve, tím lépe) na web. Na něm najdete úplnou nabídku objektů i digitální mapu ukazující, kde objekty leží (hlavně ty z periferie Prahy). A rubrika Doprovodné akce vás upozorní, které z nich jsou ještě volné.
Slavné stavby s frontou, či plebejské bez fronty
Soupis objektů je do značné míry už tradiční, tudíž je nemusíme vyjmenovávat. Patří k nim historické domy (Hrzánský palác, Grabova vila, Savarin, kostel svaté Anny, zámek Veleslavín, který teď získal magistrát), ale i nové instituce (areál UK v Jinonicích, ČSOB v Radlicích). Zejména u historických budov je třeba počítat s tím, že se před nimi mohou tvořit fronty.
I proto si mnozí vybírají objekty méně celebritní, kde fronty nehrozí. Bývalo to tak třeba u zahrad, ale ty mají letos smůlu. Vypadla Umělecká zahrada pod Nuselským mostem, poněkud zastrčená, ale o to zajímavější. A ostrouhají ti, kdo se těšili na zpřístupnění zahrady u vily bratří Čapků na Vinohradech – ta se stále ještě rekonstruuje.
Ale i tak zůstávají ve výběru jistoty, jež ocení náhodní návštěvníci i fajnšmekři. Například Podolí. Narazíte tam na secesní dřevěnou loděnici Českého Yacht Klubu z roku 1912. Snad každý Pražan ji zná z pohledu z tramvaje, ale dostat se dovnitř můžete jen vzácně.
Přitom je to kulturní památka a zároveň zázrak, že ta dřevěná stavba za 114 let nevyhořela či nebyla jinak poničena. Je v ní uchována mansarda Josefa Rösslera-Ořovského, jednoho ze zakladatelů českého sportu a olympismu. To vše vám při návštěvě vysvětlí někdo z jachtařů.
Stejně jako loni můžete zajít na Masarykovo nádraží do lokomotivního depa. Toho depa, kam přijel v srpnu 1845 první vlak. Zároveň je to jedna z posledních šancí, neboť „Masaryčka“ se proměňuje v součást Národního technického muzea.
Oproti minulým letům se změnila i nabídka statků na periferii. Už nezahrnuje Brandejsův statek v Suchdole, zato Hájčí dvůr a Saukupovský statek ve Stodůlkách. To jsou ale usedlosti zrekonstruované a určené k jiným účelům.
Mnohé doprovodné akce jsou již obsazené, ale i to může být jistý signál. Vycházka na místo budoucí Vltavské filharmonie byla kapacitně vyčerpána hned po ohlášení. Což dokládá, že i v éře digitálních vizualizací je zájem o lidský přístup. Doufejme, že si toho „patřičné orgány“ všimnou a že takto žádanou akci uspořádají i mimo rámec festivalu Open House Praha.