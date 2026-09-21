Naši nedotknutelní, Kaliňákův střet zájmů a slabá opozice. Co píše slovenský tisk?

Podle deníku Postoj.sk je překvapivé, že právě opozice nedokáže využít mizerii vládnutí Ficovy trojkoalice.
Nejsilnější opoziční strana, levicově liberální Progresivní Slovensko, i další nevládní uskupení jsou zhruba na stejné úrovni podpory voličů, jako když se volil parlament naposledy. Přitom současná, čtvrtá vláda Roberta Fica je podle Postoje zatím personálně nejslabší, kterou za svého dlouhého působení v politice vedl. K odvedení pozornosti od jejích problémů mu nepomáhají ani vnější okolnosti, jako je válka na Ukrajině nebo ekonomický úpadek v Německu. Opatření vlády, označovaná jako konsolidace, jsou velmi nepopulární a způsobují silnou nespokojenost u voličů. Volby by tedy klidně mohly dopadnout podobným obratem jako v sousedním Maďarsku. Teoreticky.
Přesto ve straně Smer panuje opatrný optimismus. Věří totiž, že široká opoziční fronta v zemi by vládu nedokázala sestavit. Chybí jí přesvědčiví lídři, přitažlivá témata a vyzařování akceschopné alternativy. Dá se očekávat, že Fico využije obavy většiny společnosti – nastolí opět téma bezpečnosti. A s tím opozice vůbec neumí pracovat.
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Ministr obrany Robert Kaliňák je majitelem firmy Kallan Consulting, která měla inkasovat za lobbing ve prospěch zbrojařské skupiny Czechoslovak Group (CSG) Michala Strnada, a to v době, kdy byl Kaliňák už šéfem resortu obrany. Jak píše portál Sme.sk, Kaliňák v tom nevidí konflikt zájmů, a proto nehodlá vyvozovat politickou odpovědnost. Aktivity Kaliňákovy firmy měly souviset se snahou značky Tatra proniknout do Spojených arabských emirátů. Podle deníku mělo jít o měsíční platby ve výši půl milionu korun, což Kaliňák odmítl komentovat.
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Opozice přirozeně volá po jeho odchodu z ministerstva obrany. Jak Sme připomíná, lobbista do křesla ministra nepatří. Jenomže co dělat, když se jedná o jednoho z klíčových představitelů hlavní vládní strany? Neoslabila by jeho případná rezignace také premiéra? Tady je třeba připomenout, že pro zaryté voliče Smeru má Kaliňák stále status mučedníka, když se na jaře 2022 ocitl na několik týdnů ve vazbě pro podezření „z podpory zločinecké skupiny a ohrožení daňového tajemství“, jak znělo oficiální odůvodnění specializovaného trestního soudu, který se věnuje případům nejzávažnější trestné činnosti.
Fotka Kaliňáka, jak ukazuje želízka, má pro příznivce Smeru stejný význam jako pro skalní podporovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa jeho policejní foto z roku 2023, pořízené poté, co se v kauze vydírání sám vydal úřadům. Už dříve zařadil Fico své politické souputníky, kteří byli předmětem vyšetřování, ať šlo o Kaliňáka, někdejšího policejního prezidenta Tibora Gašpara, či šéfa specializované prokuratury Dušana Kováčika, do skupiny „našich lidí“. Tím se stali nedotknutelní. Hlavně pro justici.
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V roce 1977 byla podepsána smlouva, která rozhodla o výstavbě mezinárodního vodního díla Gabčíkovo-Nagymaros. Soustava nádrží měla zabránit povodním, nakonec ale podle původních plánů dokončena nebyla. Z dostavby se časem stala politická otázka. Maďarsko v 90. letech kvůli ekologickým aspektům od smlouvy odstoupilo a Československo dokončilo jen část původního projektu na svém území. Gabčíkovo se později ukázalo důležité při povodních v roce 2002, protože zabránilo největším škodám. Dnes ale potřebuje modernizaci, která by měla namísto odhadovaných 80 milionů eur vyjít až na 500 milionů eur.
Tyto významné investice se ovšem připravují bez transparentních studií, řekl v rozhovoru pro Denník N energetický expert Karel Hirman, který byl kdysi ministrem průmyslu a dnes je politikem opozičních Demokratů. Podle něj jsou turbíny, kterých se má modernizace týkat, velmi specifickým výrobkem. Chybí ale jakékoli základní podklady. Vládní Slovenská národní strana, která dostala ministerstvo životního prostředí na starosti, volá po odvolání vlastního ministra Tomáše Taraby, mimo jiné i proto, že celý tendr je podle ní až o třetinu předražený. Renovace Gabčíkova zřejmě nesnese odkladu. Pustí se do toho ještě současná vláda, nebo počká ještě rok, až proběhnou volby? I když se to na základě letošního léta nemusí jevit jako pravděpodobné, velká voda na Dunaji určitě zase přijde.