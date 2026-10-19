Průměrný věk kandidáta je 46,4 roku, nejstaršímu je 86 let. Podíl kandidujících žen činí jen 27,7 procenta, přičemž z tohoto průměru nevybočují ani strany, které za jedno ze svých hlavních témat považují právě rovnoprávnost. O sedm procent ale vzrostl počet kandidátů, kteří jsou nezávislí a neuvádějí příslušnost k žádné straně, letos jich je 40 procent.
Otázka prý také je, zda se Fico nepokusí o „speciální volební operaci“, jak nazval politolog Alexander Duleba případnou snahu o nějaké nekalé ovlivnění voleb.
Týdny před komunálními volbami bývají na Slovensku obdobím, kdy nejrůznější subjekty spolu začínají víc komunikovat. Souvisí to s tím, že starostové, primátoři a župani čili šéfové krajských vlád jsou voleni přímo občany. Většina z nich má podporu i více stran. Tato spojenectví mohou být předstupněm pro spolupráci před parlamentními volbami, které proběhnou na Slovensku za rok na podzim. Jedna taková aliance je podle deníku už hotová věc: spojenectví nejsilnější opoziční strany, Progresivního Slovenska, s mimoparlamentním uskupením Demokrati.
A rýsují se už i další, třeba mezi Borisem Kollárem a Richardem Sulíkem, kteří byli součástí předchozí vládní koalice. Prvně jmenovaný prosazoval státní bytovou výstavbu, druhý je příznivcem „trhu bez přívlastků“. Zda to může fungovat, se uvidí. Jejich nové hnutí půjde do voleb s označením Sme rodina a Sulíkovci. Také se spekuluje o vzniku většího konzervativního bloku, jehož součástí by bylo Křesťanskodemokratické hnutí.
Slovenská opozice pochopila, že spojování sil je momentálně jedním z nejvhodnějších způsobů, jak uspět v parlamentních volbách.
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Už delší dobu se na Slovensku spekuluje, zda bude současný premiér Robert Fico pokračovat v politice i po příštích volbách. Týdeník Týždeň tvrdí, že premiér v politice skončí. Oporu pro svůj názor vidí ve špatné ekonomické situaci země. Ficova vláda nedokázala snížit veřejné zadlužení, konsolidovat finance a ani ve čtvrtém roce své působnosti nepřipravila rozpočet, který by aspoň část občanů uspokojil. Fico se podle týdeníku v právě probíhajícím volebním období nezaměřil na to, aby vycházel vstříc svým voličům, ale spíš aby nahrával vlastním kamarádům a politickým spojencům.
Nespokojenost občanů je velká a během posledního roku současného Ficova mandátu se zřejmě asi ještě bude prohlubovat. V neprospěch stávajícího premiéra hovoří i veřejné mínění, resp. výsledky průzkumů, které vidí v čele opozici. To je samozřejmě zavádějící, protože podporu pro jednotlivé strany nelze jednoduše matematicky sečíst dohromady. Otázka také je, zda se Fico nepokusí o „speciální volební operaci“, jak nazval politolog Alexander Duleba případnou snahu o nějaké nekalé ovlivnění voleb.
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S volbami souvisí i informace, kterou přinesl web ta3.com. Z ní vyplývá, že bývalý ministr životního prostředí Tomáš Taraba zakládá novou politickou stranu. Bude se jmenovat Taraba – Rozvoj Slovenska. Její název odůvodnil tím, že země potřebuje rozvoj, ne stagnaci či stranické spory. Nový politický subjekt se chce zaměřit na budování silných regionů a samospráv. Není první a zřejmě ani poslední, kdo něco podobného slibuje, podle všeho je po tom na Slovensku silná poptávka. S tímto krédem vznikala už strana Hlas dnešního prezidenta Petra Pellegriniho a už před časem se stejným směrem vydal také Rudolf Huliak, když založil Stranu venkova.
Taraba spoléhá na podporu starostů i lidí z veřejné správy, často má jít o osobnosti, s nimiž jako ministr spolupracoval. Právě podporu starostů potřebuje Taraba i z jiného důvodu: musí totiž nějak sesbírat 10 tisíc podpisů, aby mohl ministerstvo vnitra požádat o registraci, a v tom mu mohou obecní šéfové hodně pomoct.
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Do vlády předtím Tarabu jako nestraníka nominovala Slovenská národní strana. Jenomže její šéf místopředseda parlamentu Andrej Danko se s ním dostával do stále častějších sporů, až nakonec dosáhl jeho odvolání. Premiér Fico dlouho váhal, zda mu vyhovět. Odchodem z čela ministerstva se totiž Taraba automaticky vrátil do parlamentu jako poslanec a nyní může se svým hlasem držet Ficovu vládu v šachu. S ním teď má přesně 76 poslanců ze 150.
Zdá se ale, že vidina předčasného konce společného vládnutí drží koaliční vládu pohromadě.