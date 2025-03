Jedinečná šance pro milovníky opery. Brněnská Figarova svatba bude poprvé v dobovém aranžmá

Inscenace režírovaná Jiřím Heřmanem navazuje na oceňovaný projekt Händelovy opery Alcina. Stejný tvůrčí tandem Heřman–Luks a koprodukce s Théâtre de Caen a Slovenským národním divadlem slibují velkolepá představení s mezinárodním obsazením.

„Figarova svatba bude unikátní ve svém pečlivém dobovém nastudování, diváky může zaujmout třeba hammerklavír místo možná očekávanějšího cembala. Diváci se mohou těšit na dokonalou Mozartovu hudbu a mnoho vypracovaných detailů,“ láká posluchače šéf orchestru Collegium 1704 Václav Luks.

Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svatba režie Jiří Heřman, hudební nastudování Václav Luks; premiéra 22. března 2025 v Janáčkově divadle, Brno. Reprízy: 23., 29. a 30. března, 4. a 5. dubna 2025.

Tento Mozartův titul patří celosvětově k nejhranějším, je tedy těžké být originální, nicméně k zvláštnostem inscenace patří účinkování mužského zpěváka v roli cherubína. Tato role je tzv. kalhotková, což znamená, že mužskou postavu zpívá zpěvačka. V brněnské Figarce se však bude střídat kontratenorista Maayan Licht s Václavou Krejčí Houskovou.

V titulní roli budou alternovat bratři Roman a Tadeáš Hozovi. Jako hrabě Almaviva vystoupí Luigi de Donato a Svatopluk Sem, v roli hraběnky se vystřídají Simona Šaturová a Pavla Vykopalová.

Zpěváci mají kromě hereckých úkolů i řadu tanečních čísel a soudě podle toho, jak přípravu líčili, je na co se těšit. „Tato inscenace Figarovy svatby se souborem Collegium 1704 přináší zcela nový pohled na toto geniální dílo. Díky dobovým nástrojům mohou diváci slyšet hudbu tak, jak zněla v Mozartově době. Naše nová inscenace se dotýká křehkých milostných vztahů. Věřím, že si divák najde v každé postavě to své, a to i díky lehkosti a energičnosti Mozartovy hudby, ve výpravné inscenaci hrající si s kouzly divadla,“ slibuje režisér Heřman.

„Figarovu svatbu hrajeme v Brně téměř v původní podobě bez škrtů a důvěřujeme autorům. Velkou výzvou je co nejlépe posloužit Mozartově hudbě, protože si myslím, že u Mozarta platí v nejvyšší míře ono rčení, že tam není nota vedle, každý detail má svůj smysl a z ruky génia je nezaměnitelný a domnívám se, že i nezměnitelný,“ vysvětluje Václav Luks přístup k nastudování opery.

I přes tuzemské prvenství v provedení na dobové nástroje vstupuje inscenace do ostré konkurence, protože mnohá provedení má většina milovníků opery léta zafixované jako referenční. Ale i kdyby ta nová brněnská neměla být novou referencí, tvůrci jsou zárukou mimořádného zážitku.

Orchestr Collegium 1704 bude doprovázet představení pouze v téhle sezoně, v té následující bude Václav Luks řídit orchestr Janáčkovy opery NdB.