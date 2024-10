Stonožky vytetované lovcům hlav. Lidé Filipín se tetují nejméně tisíc let, dokládají mimojiné mumie

Jsou to stovky ostrovů v jihovýchodní Asii. Říkáme jim od roku 1543 Filipíny (Las Islas Filipinas nebo ostrovy Filipovy), které se dělí na tři hlavní rozlehlé části: jižní Mindanao, ústřední Visajské ostrovy a severní, největší Luzon. Na členité souostroví doplul již v roce 1521 koráb s italským mořeplavcem ve španělských službách Antoniem Pigafettou, jenž se plavil s Magalhaesem na první cestě kolem světa. A na ostrovech Svatého Lazara, jak místo nazvali, vídali věru zajímavé lidi!

V poledne 22. března toho roku připluly k jejich lodi dvě bárky „Filipínců“, kteří Evropanům nabídli kokosy, pomeranče, nádobu s palmovým vínem a živého kohouta.

„Chovali se mile a my jsme od nich všechno koupili. Jejich vůdcem byl starý pomalovaný muž se dvěma zlatými kruhy v uších. Jiní zase měli zlaté náramky nebo kruhy na pažích (...) Za ostrovem, kde jsme kotvili, žijí lidé, kteří mají tak velké díry v uších, že se jimi dá prostrčit ruka. Chodí nazí, jen ohanbí si zakrývají kusem plátna, pleť mají olivovou. Všichni se zdobí malováním,“ zní první popis obyvatel Filipín.

Antonio Pigafetta se pak krátce setkal i s dalším „králem“, patrně náčelníkem z pobřeží ostrova Mindanao, jenž „voněl, měl olivovou pleť a byl celý pomalovaný“.

Právě tak, Los Pintados neboli Pomalovaní, se různým etnikům z Filipín říkalo i dlouho poté, byť příchozí brzy zjistili, že malůvky jsou to pohříchu trvanlivé. Jak vypadaly, tušíme i díky obrazu „malovaných Visájců“ z Codexu Boxer, který vznikl kolem roku 1590. Zjevně tetovaní lidé měli čáry či klikatice po těle a na údech (zepředu i zezadu, jak je vidět níže), zdobily je hvězdicovité ornamenty na hrudi i hýždích.

A roku 1609 Antonio de Morga ve své historii Filipín konečně uvedl, že tamní lidé a „jejich důležitější mužové si pícháním poznačují celé tělo“. Misionáři „zohavování“ zakazovali – a postižené marně omývali svěcenou vodou.

Mumie s pokreslenými údy

Tetování je na Filipínách prostě doma. Tetovala se tam většina kultur, každá měla svůj styl a symboliku, ale výjimečného umu a rozsahu dosáhly kmeny z Luzonu. V tamních horách, po španělsku Kordillerách, žily drsné kmeny, které praktikovaly i lov lebek: Kalinga, Bontok, Ifugao či Igorot, což býval po conquistě i název pro veškeré „divochy z hor“.

Pro tamní tetování existuje obecnější pojem batok či batek (“udeřit, ťukat“) s řadou výslovností a variant, takže Kalingové říkali zákrokům batók, Bontokové fatek, Ifugaové bátok a Ilokané, Lepantové, Itnegové a Ibalojové bátek. Posledně jmenovaní, Ibaloi, mívali v západní provincii Benguet ještě jeden s tetováním spojený termín.

A sice burik, což značí osobu, která „je potetovaná po celém těle“. Tato tatuáž, sloužící jako statusový symbol, doklad statečnosti, bolestivý obřad přechodu i ochranný amulet, je až překvapivě dobře doložena. Proč?

Ačkoli tetování Ibalojů „vyhynulo“ na konci 19. století, kdy ještě celotělový burik v terénu spatřil a zakreslil Hans Meyer, mají vědci o mnoho starší materiál k bádání. Jsou jím takzvaně ohnivé mumie od Kabayanu v oblasti Benguet, jichž byly stovky, ale dodnes (i po zničení a rozkradení hrobů v jeskyních) se jich dochovalo pár desítek; spekuluje se asi o padesáti až osmdesáti exemplářích, jejichž přesné lokalizace vědci raději neuvádějí. Těla v rakvích pocházejí z 12. až 19. století.

Zvláště zajímavá jsou celotělová tetování, burik, ve známém stylu Ibaloi, jímž se předkové horalů ozdobili. Mumie, do jejichž útrob byl vlit slaný roztok (!) a které pak byly sedící sušeny nad ohněm, mají na sobě cikcakovité čáry, proužky na lýtkách či loktech, sluneční ornamenty a muži i měsíčkovou hrudní „zbroj“, pomyslné pláty sahající až na záda. To ostatně odpovídá tomu, co viděl roku 1882 Meyer, když psal, že „místní muži i ženy jsou tetováni složitými modročernými vzorci na zápěstích, rukou, hrudích a nohách“, jak ukazuje i jím pořízená pérovka.

Ještě pár let nato uváděl inženýr Frederic Sawyer, jenž žil čtrnáct let na Luzonu, jak jen „stěží najdete muže či ženu, již by neměli na hřbetu dlaní obrazec slunce, neb ve středním Benguetu jej uctívají. Někteří si tetují hrudě a paže své rovnými i křivými čarami za pomoci jehel s indigovou modří. A Burik-Igoroti tetují svá těla podivuhodným způsobem, což jim dodává vzezření osob oděných v drátěnou zbroj...“.

Co na to dnešní vědci? Nacházejí s mumiemi značné shody! Jedna z nejlépe dochovaných, zvaná Apo Anno (jako lidový hrdina), je stará 700 až 900 let, nese nejen popsané tetováže, ale též antropomorfní prvky (to-o, lidí). Mnohé z mumií ohledala Analyn Salvador Amoresová, dle níž jsou i po stovkách let viditelné geometrické, ale i figurální motivy jako typické stonožky (kamajan), hadi (oleg) či ještěrky (batingal), jež Ibalojové považovali za mocná stvoření a posly božstev.

„Můj etnoarcheologický výzkum ukázal, že na mumiích z Kabayanu byla i ,nedokončená tetování’. Zdá se, že byla teprve roztetována, neboť dotyčný dříve zemřel,“ uvádí Amoresová v monografii Ancient Ink (2017).

Lidé Ibaloi zvyk tetování – spjatý s lovem lebek – pod tlakem křesťanství a úředních zákazů opustili, ovšem možná nešlo jen o tisíciletou, ale daleko delší tradici. V oblasti pohoří, jež obývali, v jeskyni Arku, bylo archeology objeveno pravděpodobné tetovací nářadíčko: hřebínek a dvě dlátka z rohoviny. Stáří? Užívalo se v době mezi lety 370 před Kristem a 220 našeho letopočtu.

Vlastnosti tetovaného hmyzu

Hojně vzorovaní Filipínci neohromovali jen v místě. Jednoho obyvatele, jenž byl přezdíván „princ Giolo či Jeoly“, zakoupil korzár William Dampier na Mindanau (zřejmě pocházel z ostrůvku Meangis v provincii Sarangani) a v září 1691 ho dopravil do Londýna coby živou kuriozitu. Tam jej ukazoval i králi; Londýňané si Giola chodili prohlížet do podniku ve Fleet Street.

V marketingovém – jistě notně přibarveném – příběhu zaznívalo, že žil na maličkém ostrově jako syn „rádži“, vládnoucího třiceti mužům a stu ženám. „Nesmývatelnou malbou z bylin“ jej prý potetovala žena: „Byl pomalován od prsou dolů, záda mezi lopatkami; na stehnech; měl široké pásky či náramky kolem paží a nohou... Vyobrazení byla zvláštní, plna rozličných čar a kostek, ale v elegantním tvaru,“ uváděl Dampier.

Zvědavcům tvrdil, že vzory ho mají „chránit před jedy všeho druhu“, nezachránily jej ale před neštovicemi. Princ Giolo alias Jeoly, jedna z prvních tetovaných atrakcí Evropy, v Oxfordu zemřel.

Obecně vzato však lidé Filipín svým tatuážím vskutku přisuzovali magické a ochranné významy. Zmínění Ibaloi věřili, že kérky – vypíchávané tlukotem dřívka na sadu několika jehliček nebo citronové trny – prodlužují život (později doufali, že vyléčí právě i ty neštovice, jež domorodce kosily). Motiv hada byl spjat s duchy, preventivní magií a s vírou v posmrtný život, znaky slunce (akew) zase bývaly posvátnými symboly souvisejícími s pohřebními rituály a prokazovaly se jimi duše při cestě do zásvětí.

Pro filipínská etnika – Kalinga, Bontok-Igorot či Ifugao – byly typické symetrické čárové motivy a stylizované stonožky (ginaj’ gajaman) na hrudníku, zádech a pažích, jež bývaly jemně vypíchány. Přímo u Kalingů měly čárovité stonožky v bezpočtu variant zpracovány nejen drobné články, nohy, ale na konci též hlavičky, přičemž se podobné vzorky stáčely i na kalingských štítech. „Stonožky byly považovány za jedny z ,přátel válečníků’, spirituální a ochranné průvodce.

Když se vtetovávaly do těla, bojovník věřil, že získává vlastnosti tohoto hmyzu: měl se pohybovat rychleji a byl agresivní jako tento predátorský živočich; zprvu zarudlé i černé tetování jej s ním vizuálně sbližovalo. Pro Kalingy se agresivita pojila s červení, se sílou, ambicí a úspěchem,“ vysvětluje v knize Kalinga Tattoo (2010) antropolog Lars Krutak, největší expert na dějiny nativních tetování.

Potřeba hlav

Tradičně si muži Kalingů mohli obstarat batók až po nějakém boji. Kérky měly pět raných stupňů: za zranění soka, za statečnost, za odnětí spodní čelisti (samí, dělaly se z nich i držáky gongů!), za celou hlavu (maniwat) a za vážný zásah těla. Zvláštní tatuáží bývaly oceněny taky ženy, jež zásobovaly muže na výpravě. Lov lebek nebyl tak masivní, jak se soudilo: největší zabiják měl roku 1900 třináct ulovených nepřátel, další dva po osmi. Ženy se od třinácti let zdobily kvůli krášlení (hlavně na rukách), dále s postupujícím věkem i za plnění rolí.

A samy tetovaly. Více než stoletá tatérka Whang-od ze vsi Buscalan užívá dosud poklepávací techniky a trnů (s 90 až 120 vpichy za minutu) a stala se „etnoturistickou“ celebritou – loni se dostala na obálku Vogue! I díky ní kalingské tetování ožilo, nosí jej dnes filipínští emigranti v Americe a Evropě, vznikají i oděvy s „kérkami“. A jeden z tatérů, Ellen Festin, s hrudním tetováním (bikking) říká: „Máme nádhernou tradici, která mizí. Přirovnávám se k modernímu lovci hlav, protože naháním hlavy, které o našem umění vzdělávám, jak jen to jde.“

Autor je vědecký novinář, působí na Univerzitě Karlově. Vydal knihu Dějiny lidí (2022).