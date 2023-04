Děti v roli filozofů. Naučíme děti přemýšlet a správně se ptát, říkají zakladatelé platformy Pink Box

Společně proto vytvořili platformu Pink Box, v rámci níž vedou kurzy filozofie pro děti, dospívající a dospělé. „Když se děti naučí ptát a společně přemýšlet, poctivě si to myšlení odpracovat, zlepší to obecně jejich kognitivní schopnosti a potom je to vidět třeba i v oborových předmětech,“ říká Jiří Bartoník.

Lidovky.cz: Ne každý si umí asi představit, jak taková lekce filozofie pro děti vypadá. Učíte je o Platonovi nebo sofistech?

JB: Neučíme děti myšlenky filozofů, učíme je filozofovat. Za tím účelem máme připravených několik druhů programů pro děti a dospělé. Jejich smyslem je, abychom spolu dokázali mluvit a poslouchat se. Důležitější než cíl je pro nás cesta. Otázku, kterou si vytyčíme na začátku lekce, není nutné finálně vyřešit nebo zodpovědět. Nemusíme přijít na nic světoborného, a dost často ani na nic světoborného nepřijdeme.

BF: Hlavním účelem je, aby se každý zapojil. Do debaty, a přeneseně také do společnosti. Ať už jde o děti na 1. stupni, na druhém stupni, nebo vysokoškoláky, v podstatě bez výjimky se bojí zapojovat do diskuse, reagovat a tvořit argumenty. Nejde přece o to, abych já byl nejvíc slyšet, ale abychom společně zkoumali situaci. Ať už se bavíme o politice, veřejném mínění, nebo o tom, jak zlepšit svoje město.