Folkové prázdniny nejsou jen folk. Do Náměšti nad Oslavou dorazí i Afrika!

Dramaturgie festivalu, jehož název už dávno nevypovídá plně o obsahu programu, dlouhodobě sází na žánrovou pestrost, ale i na propojování domácích umělců se zahraničními hosty. Významnou část programu tvoří stejně jako každý rok world music s africkými kořeny.
Letošním headlinerem je senegalský hráč na koru Seckou Keita, který v Náměšti oslaví třicet let svého působení na hudební scéně a vystoupí se svým tanečním afropopovým projektem. Africké rytmy reprezentuje také formace Kanazoé Orkestra z Burkiny Faso a Francie.
Tradiční moravskou hudební scénu zastupuje Jiří Pavlica s Hradišťanem, který je jakýmsi živým inventářem Folkových prázdnin a účinkuje zde prakticky každý rok. Výjimečným tuzemským bodem programu bude naopak společné vystoupení Roberta Křesťana se skupinou Druhá tráva a rockovým kytaristou Michalem Pavlíčkem, které je koncipováno jako oslava 35 let Druhé trávy na scéně.
Folkové prázdniny, Náměšť nad Oslavou, 25. 7. až 1. 8. 2026.
Dalším domácím projektem je Kala Zingarica, v němž se spojí zpěvačka Iva Bittová, cimbalista Petr Pavlinec a dětský sbor z Horňácka s programem zaměřeným na zapomenuté romské písně. Z českých interpretů se představí také Vladimír Javorský s kapelou Bočemuni a aktuální držitel ceny Anděl ve folkové kategorii Jan Běťák, který představí písně ze své oceněné desky Jazykem květin.
Festivalovou dramaturgií tradičně vytěžovanou britskou, resp. s Irskem propojenou scénu reprezentuje například dvojice The Breath, jehož polovina, kytarista Stuart McCallum, se představí i v dalším programu se svými hosty, dále písničkářka Olivia Chaney, trio The Furrow Collective specializující se na tradiční balady a také folkrocková skupina Ríoghnach Connolly & Honeyfeet. Mezinárodní přesah doplňuje belgicko-švédský projekt Wör & Kongero nebo formace L’Antidote, která sdružuje hudebníky z Íránu, Albánie a Libanonu.
Kromě hlavních večerních koncertů v zámeckém parku zahrnuje program Folkových prázdnin také odpolední vystoupení na dalších scénách a specifické akce v okolí. Nedílnou součástí festivalu je také mezinárodní Orchestr Folkových prázdnin, v němž společně zkoušejí a vystupují nejen čeští, ale i mnozí zahraniční hudebníci.
Festival nabízí vedle koncertů také odborné kolokvium, výstavy, divadelní představení a každodenní tvůrčí dílny určené pro dospělé i děti. Podrobný harmonogram jednotlivých dní, informace o vstupenkách, ubytování v kempu a dalších praktických záležitostech naleznete na oficiálních webových stránkách festivalu.