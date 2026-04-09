Dnes se fosforu ve vodě děsíme. Kdysi ale přinášel Zemi život

Jenže v období ediakaru, přibližně před 600 miliony let, byla situace úplně jiná. Oceány byly chudé na živiny, tedy i na život sám, a kyslíku měly zlomek současné obvyklé úrovně. A tehdy se odehrála geologická verze toho, co dnes dělají lidé s fosfáty v odpadních vodách – jen v daleko větším měřítku a s mnohem lepšími výsledky.
Nová studie týmu z Čínské akademie věd a University of Science and Technology of China ukazuje, že moře tehdy dostávalo pulzní dávky fosforu z vulkanicko-hydrotermálních systémů. Geochemické signatury v tamních fosforitech naznačují, že fosfor nepřicházel jen ze zvětrávání kontinentů, ale i z hlubin zemského pláště.
Europium, jeden z prvků vzácných zemin, dnes figurující v geopolitických debatách o strategických surovinách, se v těchto horninách vyskytuje v podobě pozitivní anomálie typické pro horké hydrotermální roztoky. A poměry radioaktivních izotopů uranu a thoria zase ukazují na přínos materiálu z hluboké kůry a svrchního pláště. Jinými slovy: oceán dostával živiny přímo z geologických útrob.
Proč ale přicházely ve vlnách? Vulkanicko-hydrotermální systémy neběží jako stabilní kohoutek. Jsou řízeny tepelnými pulzy v zemské kůře, epizodami magmatické aktivity a cykly, kdy se otvírají a zavírají pukliny umožňující cirkulaci horkých roztoků. Když se systém probudí, vychrlí do oceánu balík živin. Když utichne, nastane pauza. Výsledkem je rytmus, jejž v geochemických záznamech čteme jako tep dávného zemského nitra.
A teď ten kyslíkový paradox. Intuice říká, že mrtvá organická hmota se rozkládá a spotřebovává kyslík či uvolňuje metan. Ano – pokud se rozloží. Když je ale organiky produkováno opravdu hodně, část organické hmoty se rychle pohřbí v sedimentech, kde se nerozloží úplně. Fotosyntéza přitom vyrobí kyslík, který by se jinak spotřeboval právě na její rozklad. Když se hmota pohřbí, kyslík zůstane v systému navíc. Je to chemický dluh, který se najednou nemusí splácet.
Fosfor pak z dějin Země nezmizel. V mladších obdobích, třeba v křídě, se objevují rozsáhlé fosforitové provincie, známé i díky vrstvičkám plným koprolitů, rybích zbytků a fosfátových nárůstů na pevných předmětech na dně. V Anglii 19. století se těžily jako hnojivo. Vznikaly tam, kde se živiny z hlubin oceánů dostávaly k povrchu a opět spouštěly produktivní cykly.
Není to totéž co ediakarské hydrotermální pulzy, ale princip je podobný: když se do moře dostane fosfor a není ho příliš mnoho, život se rozjede. Jen tentokrát už v mnohem složitějších ekosystémech, které měly k dispozici ryby, amonity i dinosaury – a ne pouze mikrobiální rohože.