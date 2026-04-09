Dnes se fosforu ve vodě děsíme. Kdysi ale přinášel Zemi život

Autor:
Glosa   14:00
Když se řekne fosfor, většinou si vybavíme spíš cedulku na pracím prášku než pradávné oceány. Fosfor je totiž látka, kterou se čistírny odpadních vod snaží zachytit, protože jinak dokáže „pohnojit“ velké řeky, přehrady i pobřežní moře tak dokonale, že v nich převládnou řasy a sinice a ostatní organismy mizí. Moderní ekosystémy jsou na přísun živin citlivé jako akvarijní rybičky.

| foto: Public Domain

Jenže v období ediakaru, přibližně před 600 miliony let, byla situace úplně jiná. Oceány byly chudé na živiny, tedy i na život sám, a kyslíku měly zlomek současné obvyklé úrovně. A tehdy se odehrála geologická verze toho, co dnes dělají lidé s fosfáty v odpadních vodách – jen v daleko větším měřítku a s mnohem lepšími výsledky.

Nová studie týmu z Čínské akademie věd a University of Science and Technology of China ukazuje, že moře tehdy dostávalo pulzní dávky fosforu z vulkanicko-hydrotermálních systémů. Geochemické signatury v tamních fosforitech naznačují, že fosfor nepřicházel jen ze zvětrávání kontinentů, ale i z hlubin zemského pláště.

Europium, jeden z prvků vzácných zemin, dnes figurující v geopolitických debatách o strategických surovinách, se v těchto horninách vyskytuje v podobě pozitivní anomálie typické pro horké hydrotermální roztoky. A poměry radioaktivních izotopů uranu a thoria zase ukazují na přínos materiálu z hluboké kůry a svrchního pláště. Jinými slovy: oceán dostával živiny přímo z geologických útrob.

Proč ale přicházely ve vlnách? Vulkanicko-hydrotermální systémy neběží jako stabilní kohoutek. Jsou řízeny tepelnými pulzy v zemské kůře, epizodami magmatické aktivity a cykly, kdy se otvírají a zavírají pukliny umožňující cirkulaci horkých roztoků. Když se systém probudí, vychrlí do oceánu balík živin. Když utichne, nastane pauza. Výsledkem je rytmus, jejž v geochemických záznamech čteme jako tep dávného zemského nitra.

A teď ten kyslíkový paradox. Intuice říká, že mrtvá organická hmota se rozkládá a spotřebovává kyslík či uvolňuje metan. Ano – pokud se rozloží. Když je ale organiky produkováno opravdu hodně, část organické hmoty se rychle pohřbí v sedimentech, kde se nerozloží úplně. Fotosyntéza přitom vyrobí kyslík, který by se jinak spotřeboval právě na její rozklad. Když se hmota pohřbí, kyslík zůstane v systému navíc. Je to chemický dluh, který se najednou nemusí splácet.

Fosfor pak z dějin Země nezmizel. V mladších obdobích, třeba v křídě, se objevují rozsáhlé fosforitové provincie, známé i díky vrstvičkám plným koprolitů, rybích zbytků a fosfátových nárůstů na pevných předmětech na dně. V Anglii 19. století se těžily jako hnojivo. Vznikaly tam, kde se živiny z hlubin oceánů dostávaly k povrchu a opět spouštěly produktivní cykly.

Není to totéž co ediakarské hydrotermální pulzy, ale princip je podobný: když se do moře dostane fosfor a není ho příliš mnoho, život se rozjede. Jen tentokrát už v mnohem složitějších ekosystémech, které měly k dispozici ryby, amonity i dinosaury – a ne pouze mikrobiální rohože.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.