Jednotlivé státy USA mají nejen hymny a přezdívky, ale i státní fosilie. Jaká by byla ta pravá pro Česko?

Už to samo o sobě zní trochu zvláštně. Vermont je vnitrozemský stát ležící na severovýchodě USA. Člověk by tam čekal ledovcová jezera, lesy a hory, nikoliv velryby. A přece právě velryba se stala jedním ze symbolů místní geologické historie. Ještě zajímavější je, že nejde o vyhynulý druh. Kostra nalezená roku 1849 patří běluze severní (Delphinapterus leucas), kytovci, který dodnes obývá arktická moře Severní Ameriky, Grónska a Eurasie. Vermontská fosilie tedy nepředstavuje dávno zmizelou vývojovou větev, ale živočicha, jehož přímé příbuzné lze pozorovat i dnes.
Právě proto byl její objev tak překvapivý. Jak se mořský savec dostal stovky kilometrů od oceánu? Odpověď souvisí s událostmi na konci poslední doby ledové. Když před přibližně dvanácti tisíci lety ustoupil kontinentální ledovec, byla část dnešního Vermontu dočasně zaplavena mořem. V oblasti dnešního jezera Champlain existovalo rozsáhlé mořské rameno, známé jako Champlainovo moře. Do jeho vod pronikaly i arktické druhy živočichů včetně běluh. Jedna z nich zde uhynula a její kostra byla pohřbena v jemných mořských sedimentech. O tisíce let později ji odkryla stavba železnice.
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Dinosauří kost nalezená před lety v Česku patřila neznámému druhu
Na tomto příběhu je vidět, že význam fosilie nemusí spočívat v její velikosti ani stáří. Charlotte Whale není dinosaurus. Je geologicky velmi mladá. Přesto se stala jedním z nejznámějších paleontologických nálezů severovýchodu USA, protože poskytla přesvědčivý důkaz o dramatických změnách krajiny po skončení doby ledové.
Českého paleontologa napadne: Jaká fosilie by byla národní fosilií České republiky? Na první pohled by se nabízeli dinosauři. Jenže český dinosaurus Burianosaurus augustai je znám v podstatě z jediné kosti. Je to významný nález, ale jeho výpovědní hodnota je přece jen omezená. Mnohem větší šanci by měli trilobiti. Nejen kvůli popularitě mezi sběrateli, ale zejména díky mimořádnému významu českého Barrandienu pro světovou paleontologii. Generace geologů po celém světě znají jméno Joachima Barranda a jeho monumentální dílo o fosiliích českého staršího paleozoika. Pokud existuje skupina fosilií, která je s českými zeměmi spojena podobně silně jako běluha s Vermontem, pak jsou to právě trilobiti.
Měli bychom ale vybrat konkrétní druh. Osobně bych hlasoval pro trilobita Hydrocephalus carens ze skryjských vrstev. Popsal jej Joachim Barrande přímo z českého materiálu a z české lokality u středočeského městečka Skryje. Pokud bychom hledali fosilii, která je nejen krásná, ale zároveň úzce spojená s počátky světového věhlasu české paleontologie, byl by to vážný argument.