Klidně si slavte, ale ne zas tak moc. Mistrovství světa v roce 1954 nevyhrálo Německo ale „jedenáct fotbalistů v německém dresu“

Vláda křesťanského demokrata Konrada Adenauera už dlouhé měsíce jednala o začlenění země do západoevropských struktur, tedy o faktickém ukončení poválečné okupace.

Chystalo se znovuvyzbrojení armády a přijetí do NATO, a tak to poslední, co si ministři přáli vidět, byly nacionálně šovinistické výlevy fanoušků, jež by vylekaly zahraniční partnery.

Na finálový zápas do Bernu tak nepřicestoval nikdo z vrcholných politiků a následné blahopřejné telegramy kancléře i prezidenta byly prosté emocí. Tisková služba vládnoucí CDU/CSU dokonce druhý den nabádala, ať se v referování o titulu upustí od vlastenecky laděných hesel a zdůrazňuje se, že nevyhrálo Německo, nýbrž jedenáct fotbalistů v německém dresu.

A že důvody k obavám byly oprávněné!