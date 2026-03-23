O válce a fotbalu aneb Co čeká Írán na MS a jak Messi dopadl v Oválné pracovně

Donald Trump totiž využil příležitosti, a ještě než se pořádně dostal k samotnému fotbalu, řečnil s fotbalovým králem po boku o úspěšném úderu na Írán či o změně režimu na Kubě, „čímž proměnil rutinní oslavu vítězství Interu Miami v MLS Cupu v roce 2025 v polarizující bouři“, uvádí New York Times.
|
Messi se v Bílém domě setkal s Trumpem. Je to pro mě velká pocta, vítal prezident
„Lionel Messi, který se k politice nikdy nevyjadřuje, se jenom stydlivě usmíval.“ Je otázka, zda přesně rozuměl, do čeho se Trump pustil. O Messim se ví, že angličtinou nevládne, což mu na Floridě nevadí, tam si bohatě vystačí se španělštinou.
A kde že se strhla ta bouře? V Messiho rodné Argentině. Argentinský prezident a fanoušek Messiho i Trumpa Javier Milei byl spolu s pravicí nadšený (koneckonců on sám se fotkou s Messim pochlubit nemůže, nejlepší hráč všech dob se mu úspěšně vyhýbá), levicoví komentátoři běsnili a fotbalistovi vyčítali, že k Trumpovi vůbec šel a asistoval u jeho výroků. Nicméně New York Times dodává: „Messi a jeho spoluhráči dostali pozvánku do Bílého domu, tak přišli, to je celé. Na které politické straně stojí, nevíme.“
Smí si vůbec fotbalový bůh vybrat jenom jednu stranu?
Málo platné, evropský fotbal alias soccer je v USA stále důležitější. V létě se navíc ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku uskuteční fotbalové mistrovství světa. Lionel Messi tam chybět nebude. Naopak chybět možná budou fotbalisté Íránu. Jejich národní tým se sice kvalifikoval, ale pak přišla Trumpova válka.
Nejprve se zdálo, že Íránci i přes vojenský konflikt svůj part na mundialu odehrají, pak svou účast odvolali, aby o dva dny později změnili názor a opět chtěli hrát. Akorát jinde než v Kalifornii, kde se má uskutečnit jejich vystoupení v základní skupině. Jenže o přesunu skupiny do Mexika nechce FIFA ani slyšet.
|
Trump zase otočil: Írán je v USA vítán, ale MS by se raději zúčastnit neměl
„Íránský tým by byl v soutěži vítán, ale vzhledem k pokračujícímu konfliktu na Blízkém východě by jeho účast nemusela být vhodná,“ prohlásil Donald Trump podle webu Fox News. S tím ale íránští fotbalisté nesouhlasí a tvrdí, že je nikdo nemůže vyloučit: „Mistrovství světa je historická a mezinárodní událost a jejím řídícím orgánem je FIFA – nikoli jednotlivá země. Díky řadě rozhodujících vítězství, kterých dosáhli stateční synové Íránu, byl íránský národní tým mezi prvními mužstvy, která se kvalifikovala na tento významný turnaj.“
Ovšem Fox News citují i Trumpovu odpověď: „Opravdu si nemyslím, že je vhodné, aby se zúčastnili, už kvůli jejich vlastnímu životu a bezpečnosti.“
To bylo konstatování, nebo výhrůžka?
Ale kdo ví, jak to celé bude, do června zbývá ještě spousta času. Třeba to nakonec budou ajatolláhové, kteří své fotbalisty nikam nepošlou. A to kvůli situaci, jež se udála kolem národního týmu íránských fotbalistek. Píše o tom deník Washington Post.
Krátce před začátkem války Íránky dorazily na turnaj Asijského poháru do Austrálie. „Celosvětovou pozornost získaly poté, co mlčely během íránské hymny, což někteří interpretovali jako akt odporu nebo protestu, jiní jako projev smutku,“ píše Washington Post. „Když byl jejich tým vyřazen z turnaje a čelil vyhlídce návratu do bombardované vlasti, sílilo volání, aby australská vláda těmto ženám nabídla azyl. Obavy o jejich bezpečnost vyjádřili třeba Donald Trump či íránské emigrantské skupiny v Austrálii.“
A teď to zajímavé: sedm hráček o azyl v Austrálii skutečně požádalo, íránské úřady ale fotbalistky obratem označily za „zrádkyně“ a Revoluční gardy prý vyvíjely na jejich rodiny takový nátlak, že pět z nich svou žádost už stáhlo a pokorně se vrátilo. V Austrálii tak zůstávají jen dvě.
|
Íránské fotbalistky zůstaly v Austrálii, mají víza a policejní ochranu. Pomohl i Trump
První íránský viceprezident Mohammad Reza Aref podle Washington Post odmítl tvrzení, že by ženy po návratu domů nebyly v bezpečí, a uvedl, že „země vítá své děti s otevřenou náručí a vláda jim zaručuje bezpečnost“.
Pokud by se takto nechtělo zpátky domů ani jejich mužským protějškům, kteří by navíc o azyl žádali právě v USA, byla by to pro Írán obrovská propagandistická prohra.