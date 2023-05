Strojové řízení změní svět a přinese spoustu benefitů, věří expert na umělou inteligenci. „Ale bude to mít negativa“

Lidovky.cz: Čeho že se to tedy Češi vlastně bojí: co je a není umělá inteligence?

Umělá inteligence dnes neexistuje. Respektive určitě to nejsou nějací roboti, kteří nás budou likvidovat a nakonec nás nahradí. Je to jen technologie umožňující počítačům lépe dělat věci, jež běžně neumí. Věci, které umějí lidé, ale počítač nezvládne. Sám se zabývám strojovým učením, na kterém je dnešní pojem umělé inteligence založen. Jeden kamarád mi poslal definici rozdílu mezi ním a umělou inteligencí. Zní: když je to napsané v Pythonu (programovací jazyk – pozn. red.), psal to programátor a je to strojové učení. Když je to napsané v PowerPointu, psal to manažer a je to umělá inteligence. Ta definice je hluboce pravdivá.

Lidovky.cz: Takže odborníci o umělé inteligenci nemluví?

To zase ne. Obecně to znamená stavbu chytrých strojů, které zvládají úkoly vyžadující lidskou inteligenci. Lékaři, filozofové, teologové, matematici, informatici a tak dál klasifikují inteligenci do pěti kategorií.