Mistr věží a vodojemů. František Janda dovedl dát kouzlo i účelovým stavbám

Zdeněk Lukeš
Pohled Zdeňka Lukeše   13:30
Jeho hvězda nepatří na architektonickém nebi k těm nejzářivějším, přesto by ho ale byla škoda opomíjet. František Janda tu po sobě zanechal slušnou řádku podařených staveb. Kromě vodojemů projektoval také vily, školy, lázeňské pavilony nebo hotely.
Hotel v Jablonci. | foto: Archiv Zdeňka Lukeše

Letos uplyne 140 let od narození významného českého architekta Františka Jandy (1886–1956), současně jsme si připomněli i 70 let od jeho úmrtí. Tento úspěšný architekt a urbanista období moderny, art deca i funkcionalismu se narodil v rodině kováře v Běrunicích u Městce Králové a studoval nejprve na keramické škole v Bechyni, pak architekturu na pražské technice a v letech 1907–1910 také mistrovskou školu Jana Kotěry na UMPRUM.

Patřil pak mezi jeho úspěšné pokračovatele, podobně jako jeho spolužáci bratři Jan, Jaroslav a Josef Mayerové, František Vahala, Vilém Kvasnička, Jindřich Freiwald, František Kavalír nebo Čeněk Vořech. Jandovy stavby najdeme zejména ve středních a východních Čechách a v Praze, ale také v bývalé Jugoslávii.

Nejvíc je Jandovo jméno spojeno s lázněmi Poděbrady, pro něž navrhl na základě vítězného soutěžního projektu z roku 1910 ve stylu pozdní secese a moderny lázeňské domy, kolonádu nebo vily lékařů. Věnoval se také urbanismu lázní, tamním parkům a v meziválečném období i dalším stavbám.

Kotěrovská moderna

V Praze se díky svému učiteli Kotěrovi František Janda s dalším spolužákem Kavalírem a také starším Kotěrovým absolventem Josefem Gočárem podíleli na zástavbě hradčanských bastionů, zachráněných v roce 1910 před zbouráním. Kotěra tu projektoval dvě stavby v dnešní Mickiewiczově ulici, Janda se uvedl projektem zajímavého domu na rohu Gogolovy ulice a ulice Na Baště sv. Tomáše s motivem nárožních balkonů ve tvaru kazatelen.

V meziválečné éře pak v rámci činnosti stavebního družstva členů významné skupiny Umělecká beseda (UB) navrhl tři objekty ve spolupráci se spolužákem Čeňkem Vořechem. Jeden dům se nachází v Ondříčkově ulici na Žižkově, druhý v Českomalínské v Bubenči a konečně třetí – nejrozsáhlejší – v Besední ulici na Malé Straně.

Tyto domy ještě nesou některé motivy doznívající kotěrovské moderny, ale jsou již v podstatě konstruktivistické. Ve spolkovém domě UB na Malé Straně se nacházel také malý divadelní sál (dnes Divadlo Na Prádle), kde kdysi začínali Voskovec s Werichem.

Vodárenské věže a vězení

Jandovým oblíbeným tématem byly vodárenské věže s železobetonovou konstrukcí. Navrhl jich celou řadu zejména ve středních a východních Čechách, zpravidla ve spolupráci se známým odborníkem na vodní stavby prof. Ing. Janem Vladimírem Hráským. Jeho vodojemy najdeme např. v Benátkách nad Jizerou, v Pečkách, Jaroměři, Kolíně nebo Poděbradech. Jde o jednoduché účelové stavby, ale nelze jim upřít jisté kouzlo. Každá je trochu jiná, některé mají kruhový, jiné čtvercový půdorys.

Janda navrhl také řadu spořitelen nebo záložen v menších městech, např. v Mnichově Hradišti, Holicích, Sobotce nebo Nové Pace. Projektoval i betonový most přes řeku Sávu v Bělehradě, ale ten nepřežil druhou světovou válku.

K velkým Jandovým stavbám patří i budova městského soudu s věznicí (ta už dnes nestojí) v Mladé Boleslavi v klasicizujícím pojetí nebo zajímavý funkcionalistický hotel Merkur v Jablonci nad Nisou na půdorysu kruhové výseče, zbouraný bohužel v sedmdesátých letech. K pozdním stavbám ve funkcionalistickém pojetí je možno zařadit i Waldekovu vilu v Hradci Králové s oblíbenými zaoblenými motivy.

Také se věnoval urbanistickým projektům, kromě již zmíněných Poděbrad navrhl rozvojové plány Mladé Boleslavi a též několika měst i lázeňských komplexů v někdejší Jugoslávii.

František Janda zemřel ve svém bytě v domě Umělecké besedy na Malé Straně v roce 1956. Patří neprávem k opomíjeným jménům české architektury první poloviny minulého století, podobně jako jeho někteří výše zmínění spolužáci ze studií u Jana Kotěry. Jistě, jejich tvorba nedosáhla takové úrovně děl jejich starších kolegů z UMPRUM, jako byli Josef Gočár nebo Otakar Novotný, ale bezesporu zajímavě dokumentuje překotný vývoj české architektury prvních tří dekád minulého století od secese až k avantgardním směrům.

