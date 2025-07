Život plný překážek. Co vše ovlivnilo dráhu příslušníka britského Královského letectva Františka Jirouška

Narodil se 20. října 1901 v Chocni jako prvorozený syn Františka Xavera Jindřicha Jirouška. Otec se v listopadu 1900 provdal za Emerencii Paukertovou, která byla jeho první manželkou, a ve stejném roce se přestěhovali právě do Chocně. Tam František Jiroušek starší získal zaměstnání železničního zřízence-posunovače u Rakousko-Uherské společnosti státní dráhy. Matka se starala o běh domácnosti, jak bylo v té době běžné.

Obecnou školu František Jiroušek mladší stihl zahájit ještě v rodném městě. Již v říjnu 1910 se ale rodina přestěhovala do Brandýsa nad Orlicí. Krátce před vánočními svátky téhož roku však Františkovi zemřela matka a starost o čtyři děti připadla na otce. Ten situaci řešil rychlým sňatkem se služkou Antonií Marešovou, s níž do roku 1919 zplodil další tři potomky.

Po dokončení pátého ročníku obecné školy mladý František dále pokračoval tříletou docházkou na měšťance. Pak se na pokračovací škole vyučil strojním zámečníkem a získal zaměstnání strojníka u firmy Ot. Svoboda v obci Hylváty. V březnu 1921 byl odveden do československé branné moci a službu konal u autoroty č. 5 Automobilového praporu 1 v Praze. Prošel zde poddůstojnickou školou a dosáhl hodnosti četaře v záloze. V červenci 1923, krátce před odchodem do civilu, způsobil dopravní nehodu, za kterou byl v prosinci téhož roku podmínečně odsouzen k tuhému vězení v délce sedmi dnů.

V polovině 20. let vycestoval za prací do Francie, kde prokazatelně pobýval v Caen a Paříži. Živil se jako řidič a měl provozovat vlastní garáž. Poznal se zde také s československou emigrantkou Karlou Zankelovou, s níž se oženil a v listopadu 1931 se jim narodil syn Roger.

Ihned po vypuknutí války v září 1939 se dal k dispozici československým úřadům. Koncem října byl zařazen ke zpravodajskému oddělení a spolupracoval s legendárními zpravodajci Karlem Palečkem a Oldřichem Tichým. Počátkem února 1940 byl přemístěn k doplňovací skupině. Dne 11. května byl přidělen k belgické vojenské misi v Bruselu, jeho působení zde ale nemělo dlouhého trvání a už v polovině června byl zařazen do letecké skupiny ve francouzském táboře Agde. Krátce poté, 24. června, odplul evakuačním transportem z přístavu Port Vendres do Velké Británie.

Krátce po příjezdu v červenci byl přijat do dobrovolnické zálohy britského Královského letectva a zařazen jako skladník u 311. československé bombardovací perutě. Během služby prošel celou řadou kursů, a to i školou pro důstojníky skladové služby. U perutě pak zastával tuto důležitou funkci až do konce války a plnil tak klíčovou roli v oblasti logistiky a zásobování celé jednotky.

V srpnu 1945 se jako poručík vrátil do Československa a setrval i nadále u armády. Následujícího roku se rozvedl se svou manželkou a v březnu 1949 se přestěhoval do Plzně. Kvůli svému smýšlení byl v říjnu 1950 z armády propuštěn a krátce vězněn. Dva roky poté byl vyšetřován pro možnou protistátní činnost a v roce 1953 zatčen pro účast na protistátní demonstraci.

František Jiroušek zemřel 12. července 1982. Posmrtně byl povýšen do hodnosti podplukovníka letectva.