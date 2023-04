Laskavý otec habsburské monarchie. Rakouská historička napsala vyváženou knihu bez polopravd

Ačkoli jsem byl tehdy malé dítě, věděl jsem, co znamená pojem ,císař je mrtev’,“ napsal po mnoha letech od smrti posledního velkého mocnáře a předposledního českého krále Františka Josefa I. jeho praprasynovec a pretendent i našeho trůnu Otto von Habsburg. „František Josef se stal natolik součástí svých národů, že po jeho odchodu musela zůstat velká prázdnota. Byla válka a každá rodina měla vlastní starosti. Přesto téměř každý domov pocítil osobní ztrátu.“

Ještě aby ne: velký císař vládl podunajskému soustátí osmašedesát let. Na papíře tato doba možná tolik nevyzní – je to hodně, jasně, ale vždyť jde vlastně jen o necelý lidský život, navíc nedávno zesnulá britská královna Alžběta vládla ještě déle... Ale vzpomeňme si na jednu cimrmanovskou scénku o šestiletém školákovi, který jde v roce 1848 do první třídy, a na zdi visí portrét jediného muže, kterého tam po dobu školní docházky uvidí viset ještě jeho pravnuk. Ten muž se stal – a nutně se stát musel – skutečnou součástí rodiny milionů obyvatel rakouské říše.