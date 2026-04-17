Ministerstva, paláce i vodní díla. František Roith proslul jako autor mnoha unikátních staveb

Dalším projektantem, jehož kulaté výročí narození si letos, v roce tak bohatém na jubilea, připomeneme, je architekt František Roith (1876–1942), který proslul zejména jako autor mnoha prvorepublikových paláců, zejména bank a ministerstev. Nezůstalo ale jen u toho, navrhoval také činžovní domy, vily, také knihovnu, sanatorium, továrnu, mosty a další vodní díla.
František Roith se narodil v Pardubicích, jeho otec byl železniční úředník. Studoval u Josefa Zítka na pražské německé technice a pak i na proslulé škole prof. Otta Wagnera na vídeňské umělecké akademii, kde byli jeho spolužáky další Češi: Antonín Engel, Bohumil Hübschmann, Pavel Janák nebo Josef Chochol.
Po návratu domů projektoval Roith ve stylu pozdní moderny svého vídeňského učitele, vynikají zejména nerealizované návrhy pavilonu do Luhačovic a soutěžního projektu sanatoria v Podolí, což jsou stavby s plochými střechami a puristicky pojatými průčelími, bezesporu ovlivněnými i stavbou sanatoria v Purkersdorfu od dalšího wagneriána, Josefa Hoffmanna (viz Orientace z 15. 11. 2025).
Klíčový okamžik moderny. Hoffmannův pavilon sanatoria se stal ikonou evropské moderní architektury
Paláce a ministerstva
Z tohoto období ještě před první světovou válkou pocházejí i Roithovy jednoduché víkendové domky v Černošicích, řadový dům na hradčanských baštách, banka na pardubickém náměstí Republiky a především asketicky pojatý nárožní dům v Dřevné ulici na pražském Novém Městě.
Na jeho průčelí se střídají různé typy omítek s režným zdivem, portál pak zdobí reliéf Jana Štursy. To byly stavby, které mladému architektovi přinesly prestiž Kotěrova okruhu a byly hojně publikovány v revue Styl, vydávané spolkem Mánes.
Poválečné období však přineslo změny. Tak jako v případě dalších Wagnerových žáků se i Roith přiklonil ke stylu moderního klasicismu. Stal se oblíbeným projektantem peněžních ústavů, jako byl palác Poštovní spořitelny a šekový úřad v Brně a také v Praze na rohu Václavského náměstí a Štěpánské ulice nebo palác Živnostenské banky na náměstí Republiky (dnes Česká národní banka).
A také budov ministerstev: zemědělství na Těšnově se sochařskou výzdobou Karla Štipla a financí v katastru Malé Strany (spoluautor Karel Pecánek). Z mimopražských staveb navrhl palác finančních úřadů v Plzni, zvaný Rašínův dům (dnes krajský úřad), nebo soudní budovu v Jilemnici.
Pražská knihovna
Zřejmě nejznámějším Roithovým dílem je však objekt Městské knihovny opět v neoklasicistním stylu na Mariánském náměstí v centru Prahy, dekorovaný plastikami Ladislava Kofránka. Architekt vyhrál soutěž na polyfunkční budovu, která se nachází v exponované poloze v oblasti pražské asanace.
Vedle provozu knihovny tu jsou také přednáškové sály, galerie, sídlí tu i divadlo Říše loutek a zejména je zde rozlehlý byt primátora s bohatou vnitřní výzdobou ve stylu pozdního art deca. Na dekoraci mnoha salonků, jednacích sálů i ložnic a kuchyní se podílela řada významných umělců – František Kysela, Karel Štipl, Emilie Paličková, Břetislav Benda ad. Jedná se bezesporu o jeden z nejcennějších zachovaných interiérů z meziválečné éry v Evropě.
Ohlédnutí za Františkem Roithem, architektem městských paláců
Čas se však nezastavil, a tak i pozdní Roithova tvorba je už blízko funkcionalismu, jak o tom svědčí stavba menší sokolovny na pražském Vyšehradě nebo dům pro bankovní úředníky na Americké třídě v Plzni či rozlehlý Společenský dům luhačovických lázní.
Velkou část svého života věnoval František Roith navrhování vodních staveb. Vedle mostů to byly také přehrady, zdymadla nebo hydroelektrárny. Ještě před první světovou válkou navrhl architektonické řešení sklopného jezu Hadík u Mělníka, most a hydroelektrárnu v Nymburce, jez s hydroelektrárnou v Přelouči a v meziválečném období pak výtvarně působivý železobetonový most v Kolíně. Jeho dílem jsou i velká vodní díla na Vltavě ve Vraném a Slapech (se synem Františkem).
Nelze vynechat ani jeho urbanistické návrhy. Spolu s Hübschmannem a Engelem vyhrál velkou soutěž na pravobřežní zástavbu Vltavy v Praze v úseku od Hlávkova k Čechovu mostu. To však nebylo příliš šťastné řešení, protože umrtvilo cenné nábřeží velkými administrativními stavbami.
Architekt Roith zemřel v roce 1942. Pochován je na pražském Vinohradském hřbitově.