Nezlomný Frankie. Přežil dvě letecké havárie, utrpěl těžké popáleniny, přesto se pokaždé vrátil do kokpitu

Ne jednou, ale dvakrát vepsaly plameny do jeho tváře nesmírné utrpení. Přesto se pokaždé nepřízni osudu dokázal postavit a pokračovat v tom, co podle něj bylo nejkrásnější povinností každého muže – splnit povinnost vojáka a bojovat za svobodu své vlasti.

Narodil se 19. listopadu 1917 jako nejmladší ze čtyř dětí Josefa Truhláře a jeho manželky Marie, rozené Krejčové. Otec se živil jako soustružník kovů v lomnické slévárně a slévárně Josefa Horáka, matka byla ženou v domácnosti a přivydělávala si jako švadlena. Po obecné a měšťanské škole zahájil studium na Raisově státním učitelském ústavu v Jičíně, které zakončil maturitní zkouškou v roce 1936.

V říjnu téhož roku byl povolán k vykonání vojenské prezenční služby, a to u pěšího pluku 21 v Čáslavi, kde do následujícího roku procházel školou pro záložní důstojníky pěchoty. Uniforma mu učarovala, načež se rozhodl stát vojákem z povolání. Jako frekventant nastoupil na Vojenskou akademii v Hranicích, ze které byl v září 1938 vyřazen v hodnosti poručíka letectva a působil u leteckého pluku 1 v Hradci Králové. Kariéru u vojenského letectva však přerušila okupace nacistickým Německem v březnu roku 1939.

Koncem ledna 1940 opustil ilegálně Protektorát Čechy a Morava a takzvanou balkánskou cestou se mu po strastiplné dvouměsíční cestě podařilo dostat až do francouzského Marseille, kde byl odveden do československé zahraniční armády. Jako příslušník letecké skupiny setrval až do května ve výcvikovém táboře Agde, odkud byl přemístěn do Bordeaux. Jako mnozí další českoslovenští letci však do přímých bojů nezasáhl a z bordeauxské letecké základny Mérignac odletěl 17. června na palubě stroje Armstrong Whitworth Ensing do Velké Británie.

Přes tábor v Innsworth Lane u Gloucesteru a leteckou bázi v Cosfordu se dostal do Honingtonu, kde vytvořil jádro 311. československé bombardovací perutě. První operační let podnikl jako přední střelec osádky kapitána Jana Veselého 8. října, a to na přístav Brémy. Během třetího takového letu o osm dní později vlétl jejich stroj při návratu nad Londýnem do barážových balónů a havaroval u Bentley Priory v hrabství Middlesex. Z šesti členů posádky přežil s těžkými popáleninami pouze on.

Po více než ročním léčení a řadě plastických zákroků se v listopadu 1941 vrátil zpět ke své jednotce. Chuť znovu aktivně zasáhnout do operační činnosti vedla k jeho zařazení do pilotního výcviku v dubnu 1942. Ten dokončil o rok později v srpnu a od září létal jako stíhač u 312. československé stíhací perutě. Až do 11. června 1944 vykonal několik desítek bojových letů, avšak během akce toho dne havaroval a znovu utrpěl těžké popáleniny v obličeji. S nimi se léčil až do prosince 1945, kdy se vrátil zpět do Československa. V následujícím roce se opět vrátil k létání a působil jako zástupce velitele leteckého pluku 12 v Praze-Kbelích.

Major letectva František „Frankie“ Truhlář, nezlomný hrdina, držitel řady vyznamenání a člen legendárního Guinea Pig Clubu, zahynul 3. prosince 1946 při letecké havárii přímo v rodné Lomnici nad Popelkou.