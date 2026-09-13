Smrt na hranicích. Poslední cesta Františka Zábřeského zůstává zahalena tajemstvím

František Karel Zábřeský se narodil 9. září 1922 v Praze Karlu Zábřeskému a jeho manželce Bohumile, rozené Jančíkové. Jeho otec pracoval jako úředník a matka se starala o domácnost. V roce 1925 se jim narodila ještě dcera Jarmila a rodina bydlela ve Vršovicích.
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Po pěti třídách obecné školy zahájil František ve školním roce 1933/1934 docházku na vršovickém Státním reálném gymnáziu v Kodaňské ulici. Z výročních zpráv uvedeného ústavu v následujících letech vyplývá, že prospěchově nijak nevyčníval. V žádném z nich například není uvedeno, že by dosáhl na vyznamenání. Již v období existence Protektorátu Čechy a Morava, s největší pravděpodobností po absolvování šestého ročníku gymnázia ve školním roce 1938/1939, přešel na jinou vzdělávací instituci. Sám totiž později uváděl, že ročníků gymnázia absolvoval pouze šest. Začátkem roku 1941 byl ale prokazatelně studentem obchodní akademie.
Dne 19. února 1941 podala jeho matka zprávu policii, že její syn odešel před třemi dny bez oznámení z domova v Bulharské ulici a od té doby o něm nemá žádných zpráv. Jako v mnohých jiných případech mohlo jít ale pouze o poskytnutí potřebného krytí na cestě do odboje a zároveň o snahu ochránit rodinu před perzekucí. V té době byl totiž František Zábřeský již jeden den v Záhřebu. Následně se přesunul do Bělehradu a o měsíc později byl v Haifě odveden do československé zahraniční armády.
Po krátkém základním výcviku byl v dubnu zařazen k 3. rotě Československého pěšího praporu 11 – Východního. Od konce května 1941 konala jednotka nejprve strážní službu v oblasti egyptského Marsa Matrúh a po přesunu na palestinsko-syrské hranice v červenci bojovali její příslušníci proti útvarům vichistické Francie. Nejvýznamnější bojové nasazení ale československé vojáky čekalo v obležené pevnosti Tobrúk. O jak nebezpečnou službu se jednalo, dosvědčuje i zranění, které František Zábřeský utrpěl v pátek 28. listopadu 1941. Během dne byl zraněn na levém stehně poté, co mu úderník německé miny způsobil tržnou ránu. Rozsah zranění si vyžádal transport do polní nemocnice.
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V dubnu 1942 byl Československý pěší prapor 11 – Východní reorganizován na Československý lehký protiletadlový pluk 200 – Východní. František Zábřeský byl zařazen k 6. rotě jeho 501. praporu. V řadách praporu setrval do července, kdy byl přeřazen k 9. rotě praporu 502. Na podzim využil, jako mnozí jiní příslušníci jednotky, nabídku ke službě v britském Královském letectvu a po absolvování náročných zdravotních zkoušek byl zařazen do transportu budoucích letců směřujícího do Velké Británie. V lednu 1943 se na základně St. Athan stal příslušníkem dobrovolnické zálohy Královského letectva.
U československého leteckého depa na Františka Zábřeského čekal základní výcvik, po němž byl v březnu 1943 nejdříve odeslán k 310. stíhací peruti a od září pak sloužil u opravárenské jednotky 312. stíhací perutě. Po celou tuto dobu sloužil jako pomocný člen pozemního personálu. V posledním prosincovém týdnu absolvoval kurs protiletadlové obrany a součinnosti na základně RAF Towyn, a to s výtečným výsledkem. Bezpochyby uplatnil zkušenosti nabyté z dřívějšího působení na Blízkém východě. Od dubna 1944 byl zařazen na pozici radiotelefonisty a od května do konce války sloužil u opravárenského útvaru 310. stíhací perutě.
Do osvobozené vlasti se svobodník aspirant František Zábřeský vrátil začátkem srpna 1945. Dozvěděl se, že jeho rodiče a sestra byli zajištěni v rámci Akce E (Emigranten) a od září 1942 internováni v táboře Svatobořice. Z armády byl již v září propuštěn a hledal další uplatnění. To našel v severních Čechách, konkrétně v Jablonci nad Nisou, kde se nejprve stal národním správcem firmy Steatit-Magnesia-Dralowid na výrobu potenciometrů v Tovární ulici a později firmy F. Waller v Mlýnské ulici, která se zaměřovala na export veškerého jabloneckého zboží. Tam se také seznámil s úřednicí Bohumilou Příhodovou, s níž později bydlel v Proseči nad Nisou.
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V únoru 1948 došlo k převzetí moci v Československu komunistickou stranou, s čímž se mnozí obyvatelé státu nesmířili. Patřili mezi ně i František s Bohumilou. Koncem března se odebrali do okolí Železné Rudy v jihozápadních Čechách, kde plánovali 30. března překročit státní hranici. Co přesně se toho dne stalo, není kvůli chybějícím pramenům dodnes dostatečně zřejmé. Po poledni údajně spatřila v prostoru mezi Železnou Rudou a Debrníkem hlídka Sboru národní bezpečnosti dvě neznámé osoby. Na výzvu k zastavení se tyto rozběhly směrem k lesu, kde jim hlídka SNB zkřížila cestu, načež se ozvaly dva výstřely. Hlídka identifikovala dvě mrtvá těla jako Františka Zábřeského a Bohumilu Příhodovou. Událost se měla odehrát tak, že v bezvýchodné situaci Zábřeský nejdříve zastřelil Příhodovou a následně obrátil zbraň proti sobě. Podezřelá absence řady klíčových dokumentů spojených s vyšetřováním ale vnáší do případu řadu otazníků.
Místo posledního odpočinku nadporučíka letectva v záloze Františka Zábřeského, držitele Československé medaile Za chrabrost před nepřítelem a Československé medaile za zásluhy II. stupně, není dodnes známo. Jistou indicií může být skutečnost, že Bohumila Příhodová byla pohřbena na hřbitově v Železné Rudě. Lze proto předpokládat, že v některém z tamních neoznačených hrobů je pochován i František Zábřeský.