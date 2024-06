Osudové ženy a moderní život v pulzující metropoli. Kafka a Berlín, to byl víc než jen milostný vztah.

Kvůli zánětu na noze se při své první cestě do Paříže v říjnu 1910 musel Franz Kafka předčasně vrátit do Prahy. Tím ovšem získal několik dnů dovolené navíc, které v prosinci využil na svou první cestu do Berlína. A tím se začal psát milostný příběh Kafky a německé metropole, který nepřímo naznačuje i to, co tento spisovatel cítil k Praze.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit