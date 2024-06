V Kafkových stopách. Z dnešního pohledu to byl hipster, říká autorka knihy mapující jeho cestovatelskou vášeň

Lidovky.cz: Kniha se jmenuje S Kafkou na cestách. Jaký tedy byl Kafka na cestách?

Počátek minulého století byl érou turismu, rozvoje železnice, nových destinací, bedekrů. I tehdejší vyšší třída toužila po objevování nových míst. A Kafkovo cestování má s tím dnešním mnoho společného: Kafka měl na dovolenou minimum času a chtěl toho stihnout maximum.

My dnes cestujeme podobně. Co se od něj určitě můžeme naučit, je to, že i v tom kalupu je dobré se zastavit a pozorovat. V jeho cestovních denících jsou velmi zajímavé pasáže, rozehrává doslova etudy, většinou lidi pozoruje a sugestivně a živě je popisuje.

Lidovky.cz: Kromě cestovatelské vášně se také dozvídáme, že Kafka byl obdivovatelem všeho nového a moderního.

Franz Kafka měl rád nejrůznější technologické novinky, například aeroplány. V roce 1909 jel s Maxem Brodem a jeho bratrem Otou do Rivy u Gardského jezera.

Kafka se učil italštinu a v místních novinách si přečetl, že na jihu je město Breša, kde se konaly automobilové závody a v létě pak mezinárodní přehlídka aeroplánů, kam přijel i Puccini.

Všichni tři se tam jeli podívat a Kafka si řekl, že by mohl z toho místa napsat reportáž. Záhy po jeho návratu do Prahy také vyšla. Byla to první a bohužel i jeho poslední reportáž.