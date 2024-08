Jak začít s Kafkou? Třeba kafkovskou groteskou v televizi. Německo-rakouská minisérie má švih a nešustí papírem

Najít Kafku. Sto let po jeho smrti. Ale jak na to? Nejlepší odpovědí jsou samozřejmě Kafkovy texty, s nimiž je to jako se s zdánlivě nonsensovou Alenkou v říši divů: buď se do nich propadnete, i když nemůžete nikdy říct, že jim úplně rozumíte (ale co lze kdy zcela chápat?), anebo vás minou.

Mohou se sice vrátit později nějakou zvláštní oklikou a zaútočit znovu, Kafkovo psaní však není toho druhu, aby se k nim dospívalo věkem. Více než nějaká přísná rozumová konstrukce, jejíž ovládnutí umožní dílo lépe poznat, je to hra podvědomí. Kde ale s Kafkou začít? Kterými dveřmi do jeho světa vstoupit?

Stejnou otázku si klade i německo-rakouská minisérie Kafka, kterou k letošní připomínce sta let od úmrtí Franze Kafky natočil rakouský režisér David Schalko a která je stále k vidění na iVysílání České televize.