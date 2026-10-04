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Převelení mu možná zachránilo život. Franz Kühnel chtěl bojovat za okupované Československo

Milan Votava
  10:30
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Franz Kühnel. | foto: Archiv Milana Votavy

Životní osudy československých státních příslušníků v řadách spojeneckých armád jsou stále ne zcela podrobně zmapovanou oblastí zahraničního odboje za druhé světové války. Výzkum komplikuje skutečnost, že nemálo z nich zcela uniklo pozornosti československých exilových úřadů. Jedním z těchto neznámých byl i německý sociální demokrat Franz Kühnel z Varnsdorfu, který byl cvičen pro plnění speciálních operací na území okupovaném nepřítelem.

Franz Kühnel se narodil 3. června 1908 v hornolužickém městě Seifhennersdorf. Jeho otcem byl Wenzel Kühnel, který v uvedeném městě trvale žil. K matce se však za celý život nehlásil. Dle pozdějšího udání žil Franz Kühnel v Sasku až do přelomu 30. let a lze tedy předpokládat, že tam absolvoval též školní docházku. Jisté je, že 11 let pracoval jako specialista u seifhennersdorfské pobočky firmy Hupfeld specializující se na výrobu pian.

V březnu 1929 bylo Franzi Kühnelovi uděleno domovské právo v obci Kokořín. Uváděl, že z Německa musel odejít kvůli svým otevřeně protinacistickým názorům. Usadil se jen nedaleko svého rodiště, přes hranici ve Varnsdorfu. Tam pracoval u firmy Böhmische Mettalwerke Robert Zinn & Co Aktiengesellschaft jako kovodělník a na komunální úrovni byl ve 30. letech také velmi aktivní osobou. Angažoval se v činnosti Německé sociálně demokratické strany dělnické v Československu, působil v osvětové organizaci Kinderfreunde a varnsdorfské pobočky Turistického spolku „Přátelé přírody“ a v době ohrožení republiky byl členem polovojenské organizace německých antifašistů Republikanische Wehr.

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Právě kvůli svému protinacistickému vystupování nejenom v roce 1938 musel pohraničí opustit. Ve vnitrozemí pobýval jako mnozí jemu podobní v táboře pro uprchlíky a již koncem října se mu podařilo získat cestovní pas. Díky kontaktům na sociálnědemokratického politika Wilhelma Wanku, který sídlil v Londýně, vycestoval do Velké Británie. Do přístavu Harwich připlul 30. ledna 1939 a zpočátku žil na různých místech. Později se usadil v Margate, kde se seznámil se svou budoucí manželkou Evenlyn Joan Hancock.

Osudový seskok při výcviku

Na konci března 1940 byl Franz Kühnel v Richborough odveden do britské armády a zařazen k pomocnému ženijnímu a pracovnímu sboru, takzvaným Pioneer Corps. S 93. rotou byl 10. května odeslán do Francie v rámci Britského expedičního sboru. Jeho nasazení v bojích však nemělo kvůli rychle se hroutící frontě dlouhého trvání a 20. června došlo k jeho evakuaci zpět do Velké Británie. V červenci se v Bidefordu oženil se svou přítelkyní a v září byl povýšen do hodnosti Lance Corporal.

V roce 1941 byl Franz Kühnel na základě dobrovolné přihlášky vybrán do skupiny sudetských Němců pro výcvik v rámci Special Operations Executive. V červnu tento všestranně náročný výcvik skutečně nastoupil v takzvané 1st Sudeten Party a na základě hodnocení svých velitelů si ve výcviku vedl nadstandardně. Během července a srpna prošel speciálními školami ve Finchampstead, skotském Arisaigu a Altrinchamu blízko letiště Ringway. Právě v posledním uvedeném působišti zahájil parašutistický výcvik, kde si však při druhém seskoku v polovině srpna vyvrkl kotník. Jeho rekonvalescence trvala necelý měsíc, načež se ještě se sádrou na noze vrátil do školy ve Finchampstead.

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Jen pár dní nato však přišla zpráva, že má být Franz Kühnel přeřazen do Royal Army Ordnance Corps. K jeho přeřazení do tohoto výzbrojního sboru se velmi kriticky vyslovovali velitelé, kteří v tomto rozhodnutí viděli ztrátu velmi schopného vojáka s vysokým vojenským potenciálem, navíc respektovaného muži z celé skupiny. Kühnel sám celou situaci vnímal jako nekalou hru za jeho zády a za ztrátu možnosti skutečně bojovat za své krajany v okupované vlasti, skupinu spolubojovníků i vlastní politické přesvědčení.

Do Československa se už nevrátil

Franz Kühnel, který se mezitím dobrovolně vzdal hodnosti Lance Corporal, skutečně záhy nastoupil jako prostý vojín koncem září k 9. praporu Royal Army Ordnance Corps. Nutno dodat, že toto přeřazení mu dost možná zachránilo život, jelikož nemalé procento z těch, kteří celý výcvik skutečně dokončili, bylo zařazeno do elitní jednotky No 10 Inter-Allied Commando a během války zahynulo. Počátkem roku 1942 získal odbornou kvalifikaci klempíře. V létě téhož roku byl hospitalizován s tříselnou kýlou ve vojenské nemocnici v Copthorne. Po návratu z léčení a vzniku Royal Electrical and Mechanical Engineers v říjnu 1942 sloužil u 9. praporu tohoto nového sboru. V následujících letech si nadále zvyšoval odbornou kvalifikaci.

Začátkem roku 1945 bylo rozhodnuto o přemístění jednotky Franze Kühnela do Itálie. Na konci dubna se ve Velké Británii nalodil na loď a odplul do Neapole, kam dorazil 1. května. Jako obráběč tam působil u dílenského praporu až do října. Následně se přesunul zpět do Velké Británie, kde byl v Guilfordu demobilizován. Za svou vojenskou službu byl vyznamenán britskými kampaňovými vyznamenáními 1939–1945 Star a War Medal.

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Po skončení války se Franz Kühnel do Československa již nevrátil a trvale zůstal ve Velké Británii. S manželkou Joan žili v Maidstone a měli tři děti – Annu, Franze a Dinah May. Zpočátku pracoval jako obráběč pro firmu Rootes vyrábějící automobily a později v papírně Albert E. Reed & Co. Po pracovní úrazu byl přeřazen z obráběče na pozici mechanika přístrojů, kde setrval až do důchodu. Činný byl též v odborovém hnutí a ač nikdy nemohl volit, podporoval vždy Labour Party.

Franz Kühnel zemřel dle informací od pozůstalých v říjnu 1981 ve svém domově v Maidstone na nemoc motorického neuronu. Poslední rozloučení se zemřelým proběhlo v tamním krematoriu. Vlastní rodina byla od Franze Kühnela však názorově i územně tak odloučena, že řada informací i pro ni samotnou zůstává dodnes zcela neznámou.

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