Zapomeňte na Freuda a neohlížejte se. Přehrávat si staré rozhovory v hlavě nemá smysl

Podobně si přehráváme chyby v práci, rozchody, rodinné spory nebo vlastně jakékoli přešlapy. Víme, jak to dopadlo, ale v hlavě si dokola zkoušíme jiné verze.
Minulost může učit, formovat nás, případně být zdrojem smysluplných prožitků, žít se v ní ale nedá. U Mrtvého moře dodnes průvodci ukazují solný sloup, v nějž se proměnila Lotova žena. Jméno jí Bible nedala. Stalo se jí to, když andělé vyváděli Lota s rodinou z města odsouzeného k zániku a varovali je, ať se neohlížejí. Neposlechla. „I ohlédla se žena jeho, jdouc za ním, a obrácena jest v sloup solný,“ praví Bible.
Výzkum vyvrátil více než sto let staré dogma Sigmunda Freuda, že potlačování negativních myšlenek je škodlivé a vede k psychickým traumatům.
Řecký Orfeus sestoupil do podsvětí pro Eurydiku, kterou uštkl had, a zpěvem obměkčí jeho vládce. Smí si ji odvést, pokud se na ni cestou neotočí. Ohlédne se na samém prahu světla a Eurydika umírá podruhé. Příběhy varují, abychom se neohlíželi příliš. Musíme přijmout, že co zůstalo za námi, je pryč.
Při přehrávání minulosti totiž začneme přehlížet, že možnost zasáhnout už skončila. Vzpomínka nám dovoluje upravovat vlastní repliky a vlastní chápání tak dlouho, až si další přemítání začneme plést s vlastním řešením situace. Prožíváme pocit kontroly, ale je to jen iluze.
Ekonomie pro takové uvažování nabízí užitečnou zbraň, tzv. utopené náklady. Čas a úsilí, které jsme do něčeho vložili, už nelze získat zpět. Měli bychom zvažovat jen to, co ovlivnit můžeme. Množství dosavadních nákladů by další investici nemělo nikdy ospravedlňovat. To se týká i času, který věnujeme úvahám, při nichž už opakovaně docházíme ke stejnému závěru.
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Falešné vzpomínky lze člověku vytvořit snadno. Někdy to ale může stát život
Zda lze nechtěné představy cíleně zastavovat, zkoumali nedávno Zulkayda Mamat a Michael Anderson. Vyvrátili více než sto let staré psychologické dogma (původem od Sigmunda Freuda), že potlačování negativních a nechtěných myšlenek je škodlivé a vede k psychickým traumatům. Dokázali totiž, že cílené potlačování negativních myšlenek a obav lidem naopak pomáhá snižovat úzkost, depresivní symptomy a negativní emoce. Studie byla na málo účastnících, zpochybňuje ale představu, že každá potlačená myšlenka nutně zesílí, a naznačuje, že zastavování nechtěných představ může být užitečná dovednost.
U vlastního přemítání může být dobrým měřítkem, zda se při něm ještě něco dozvídáme. Pochopit, proč jsme v hádce reagovali přehnaně, může pomoci při té příští. Desátá úprava odpovědi, kterou jsme měli pronést před pěti lety, už vyloženě škodí. Z předchozího vztahu si můžeme odnést konkrétní poučení a zároveň připustit, že některé věci nevysvětlíme. Pamatovat ano, otáčet se ne.