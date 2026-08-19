Neznáte pořádně Electronic Body Music? Pusťte si dvojalbum Front 242, kteří po 45 letech končí

Češi to prvně zažili 28. května 1991 v Edenu. Do Prahy přijeli – na vrcholu tvůrčích sil, úspěchu a živelné energie – belgičtí Front 242, tedy rázné „elektronické komando“, které do postsocialistického Československa přivezlo tak „trochu jinou hudbu“. Tvrdou, strojovou a tanečně chytlavou i doplněnou o audiovizuální show, jež nebývala v Televarieté k vidění.
„Vynálezci stylu Electronic Body Music (EBM), jejichž význam a vliv na elektronickou evropskou kulturu bude doceněn možná až na počátku nového století, to do nás napumpovali s takovou vervou, přesvědčivostí a hlučností, že v sále snad nebylo jedince, kterému by nevibrovala břišní tuková pneumatika Žel, zatímco jedněm drncaly zuby a brněly konečky prstů, mnoho dalších zůstalo za branami, protože neměli na tak vysoké vstupné,“ psal v dobové recenzi pro kulturní magazín UNI Eduard Svítivý. Byl to nevídaný nářez!
Poslední příležitost užít si je „live“ měli fanoušci loni. Zakládající čtveřice se za čtyři dekády dostala do věku, kdy skákat na pódiu přes 90 minut není... udržitelné.
„Na scéně se tyčila masivní železná konstrukce, cosi jako větrák od šachty a před či po stranách stáli a trsali tři hlavní aktéři, z jejichž vizáže šel respekt a zároveň strach. Žádní bodří klaďasové, ale ostří týpci kamenných tváří v šeru industriálního pozadí. Technologická mše byla dokreslována sugestivní světelnou show, nezbytnými kouřovými efekty a především výkonností aparátu. V podstatě šlo o nepřetržité zvukové detonace, výstižněji – rytmické orgie a pouliční a studiové hlukové samplingy, něco mezi bombardováním Bagdádu a zvířecím masochismem za hranicí snesitelnosti a zdraví. Šlo o naprosto věrohodné a skvostně prokomponované umělecké dílo,“ předával recenzent pro mnohé formativní zážitek.
Podobně jako koncert kanadských Front Line Assembly, kteří zahráli v pražském KD Barikádníků už 20. dubna téhož roku (existuje z něj také bootleg nahrávka), se vystoupení „Frontů“ stalo událostí, o které se mluvilo. Noví fanoušci stylu EBM, jehož základy utvářely obě zmíněné kapely, dále kanadští Skinny Puppy, němečtí X-Marks The Pedwalk anebo dánský sólo projekt Leaether Strip, čile sháněli desky, půjčovali si je v „půjčovně“ (aby je obratem pálili na CD) a v době bez internetu hltali každou zprávu v Rock & Popu, Bangu anebo MF DNES. Jaké jsou podobné kapely? Labely? Co nového vyšlo? Co nám chybí?
Otcové temné elektroniky
Front 242, v té době tajemné umělecké uskupení, už od roku 1981 experimentovali se syntezátory, samply z filmů či projevů a s výraznou pódiovou show. Skupina měla vždy blízko k originální grafice, sebestylizaci i zapojení vojenského odění (vesty, pásky na ruce, paragánská číra `a la mohawk) a to jim v osmdesátých letech vysloužilo v mainstreamu pár kontroverzí a pochyb o jejich militantním či ideovém podtextu – což je věc, která svého času postihla i v tuzemsku známou slovinskou skupinu Laibach, zpívající často i německy, že...
Za 45 let tvorby Front 242 nebývale ovlivnili nejen „svoji“, industriální scénu, ale i další techno a elektro žánry včetně populárních uskupení, jako byly kapely The Prodigy, The Orb nebo Underworld. Největší hit – Headhunter z roku 1988 – existuje v nespočtu remixů, coververzí, tributů a remaků, přičemž se bez něj už pak neobešel žádný „živák“ otců zakladatelů tvrdé elektroniky, jimž pogující auditorium ukazuje prsty v refrénu: „One you lock the target / Two you bait the line / Three you slowly spread the net / And four you catch the man!“
Poslední příležitost užít si to „live“ měli frontí fanoušci loni 24. a 25. ledna v klubu Ancienne Belgique, kde proběhly dva poslední koncerty. Muselo to jednou přijít. Zakládající čtveřice se za čtyři dekády strhujícího muzicírování dostala do věku, kdy skákat na pódiu přes 90 minut není... udržitelné. Hudebnímu mastermindovi kapely Danielu Bressanuttimu, jenž vždy působil spíše ve skrytu a za přístroji, bude v srpnu 72 let (!), hlavní zpěvák Jean-Luc De Meyer má 68 roků (kvůli potížím se srdcem před pár lety rušila kapela koncerty), další skladatel a klávesista, Patrick Codenys, oslavil 67. narozeniny, a dokonce i největší koncertní divous a showman Richard Jonckheere alias Richard 23, jenž chvíli vystupoval s Revolting Cocks i ranými Ministry, by už letos mohl nést přezdívku Richard 63. Přestože další z hitů kapely se jmenuje Im Rhythmus bleiben (Zůstaň v rytmu), i ten musel zaznít naposled.
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Ženské hlasy a elektronika. Festival Prague Sounds opět překračuje hudební žánry
Před pár týdny vydalo nahrávku z obou bruselských show jako CD, LP a limitované double CD/LP s názvem Black Out vydavatelství Alfa Matrix, které se soustředí na elektronickou hudbu. A jakožto poslední bonus přidalo k živáku Front 242 ještě dvojcédéčko 32 remixů a coververzí, jež připravily kapely z jeho stáje: a tak na něm přemýšliví Aiboforcen přinášejí vlastní variantu skladby Don’t Crash, Kant Kino variuje klasiku z osmdesátek Operating Tracks a Komor Kommando si uzpůsobilo Religion, hodně rámusivou vypalovačku z roku 1993.
„Věřím, že naše poslední živé album bude posledním dárkem všem lidem, kteří nás po celá ta léta podporovali. Jsme svým fanouškům vděční, protože nám věnovali tak moc krásných chvil. A pro budoucí generace to zůstane vzpomínkou, co byli Front 242 a jakou energii generovali po celou svou koncertní kariéru,“ řekl Codenys v jednom z interview k vydání Black Outu, tedy k stmívání výkonné „elektrárny“ s desítkami alb, singlů anebo ípíček.
Belgičtí Front 242 patří k zakladatelům moderní elektronické hudby; zaslouženě náleží do klubu pionýrských projektů, jako jsou Kraftwerk, Throbbing Gristle, DAF, Clock DVA, Skinny Puppy anebo v Česku megapopulární The Young Gods. Jejich jméno vzbuzovalo od počátku otázky, co ono 242 neboli „zwei-vier-zwei“ znamená, ať již to bylo číslo válečné fronty, nebo Rezoluce OSN #242 o Palestině a Izraeli... Autoři však hledali jen internacionální jméno sestávající ze slova a graficky silných číslic: „Patrick mi ze začátku řekl, že je to úplně jedno. A na jedné bedně jsme pak uviděli veliká čísla 242,“ odtajnil Daniel B.
Novátoři z šedivého Bruselu
Počátky kapely se datují do roku 1981, kdy se v Beneluxu dala dohromady dvojice studentů uměnověd – Daniel a Dirk Bergen (ten brzy kapelu opustil, ale společně mají dosud aktivní projekt Nothing But Noise). „Daniel byl přitahován elektronickou hudbou i musique concrete. Tvořivý duch studenta umění a grafiky jej přivedl do říše hudby. Protože pracoval v hudebním obchodě, byl obeznámen s novinkami v syntezátorech a technologiích. A mezi těmi mašinkami našel svou první elektronickou lásku: Roland System 100,“ napsal muzikolog Nasty Byte v brožuře k limitované reedici prvního alba, Geography (1983, 2004).
První pokusy byly prosté a přímočaré. K duu přišli z projektu Underviewer dva noví členové: hráč na syntezátory Codenys a zpěvák s výjimečným hlasem De Meyer. „Po jejich osudovém setkání v obchodě je Daniel vyzval k vyzkoušení vokálů pro píseň U-Men. A kombinace nástrojů i talentu všech čtyř členů přinesla daleko silnější zvuk.“ Už společně vypravili své první LP s dvanácti kratšími písněmi, na nichž je i po čtyřech dekádách slyšet potenciál. Dirka vystřídal Richard 23, druhý vokalista, jenž se podílel na image 242 coby koncertní kapely.
V letech 1984 a 1985 natočili desku No Comment, přičemž v jejich tvorbě byl stále patrnější důraz na estetiku a étos – zajímavé přebaly alb (vlastní grafická „subdivize“ Art & Strategy) a jakoby odcizený sebeobraz.
„Ano, máme maskulinní image. Jsme muži. My se toho nebojíme. Maskulinita je silná, protože tu hovoříme o umění. Kdybychom vyprávěli o lásce, viděli byste více z naší ženské stránky,“ říkal Codenys médiím roku 1991. To už ale byli Fronti na vrcholu. Vydali svá průlomová a přístupnější alba Official Version (1987) – postmoderní skládačku melodií a samplů z filmů i televizních projevů – a kultovní Front by Front (1988), na němž co skladba, to hit. A to s ústředním singlem Headhunter, k němuž režisér Anton Corbijn natočil vajíčkový videoklip, který pak hojně běžel i v MTV. Důvod úspěchu? Čtvrtá řadová deska už byla vyváženým mixem rytmů, agresivity, nápaditých samplů i zkresleného zpěvu obou frontmanů. I stále slavnější syntezátoroví Depeche Mode si Fronty zvolili jako svoji předskupinu a zástupy černě oděných fandů v nich našly tvrdší „depešáky“.
Nepřehlédnutelný příval síly
Příčky hitparád, věc pro avantgardní kapelu nevídaná, dobyly i písně z další desky, Tyranny For You (1991), s níž přijeli v témže roce i do Edenu (mimochodem: celkem zahráli Fronti v Česku asi osmkrát – vesměs v Praze, naposledy roku 2023, jednou též v Táboře).
Po roce 1993, kdy přišla tvůrčí exploze se třemi deskami naráz (tvrdá 06:21:03:11 čili Fuck Up Evil, snivá 05:22:09:12 čili Evil Off s premiérově ženskými vokály zpěvačky 99 Kowalski a remixové album Angels vs. Animals), se členové soustředili už na své projekty jako Cobalt 60, C-Tec, Male or Female, Holy Gang, později 32 Crash i další. Ale koncertovali. Vyšly jim další živáky; novinkové bylo jen mdlejší album Pulse (2003). Pro koncertní osvěžení však přidali pár nových skladeb jako Generator, Fix It anebo Hide & Seek, které se vůbec poprvé objevují na novém CD Black Out. Každopádně Front 242 stvořili z ruchů, bzučení, tikání a samplů úplně novou odnož hudby. Jak vyzdvihl muzikolog Byte: „Umělecky zkombinovali elementy z rozličných žánrů a stvořili styl EBM. Technicky ovládli nejpokročilejší hudební instrumenty své doby. A filozoficky vrátili obsah tomu, čím má být pravá skupina.“