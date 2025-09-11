Kdo smí závodit se ženami? Spoléhat na jediný test při určení pohlaví je nesmysl

Japonští pořadatelé mistrovství světa v lehké atletice počítají, že od 13. do 21. září bude v Tokiu o medaile soutěžit kolem tisícovky žen. Podle pravidla, které vstoupilo v platnost 1. září, musí všechny projít genetickým testem na pohlaví a ženských soutěží se smějí zúčastnit jen tehdy, když se prokážou negativním výsledkem vyšetření na gen SRY.
„Je opravdu překvapivé, že se po 25 letech objevila pomýlená snaha se ke genetickým testům vrátit. Vzhledem ke všem problémům by neměl být tento gen využíván.“
Prezident Světové atletiky Sebastian Coe odůvodňuje tento krok snahou zajistit „poctivé soutěžení v ženských sportech“ a jedním dechem ujišťuje, že „gen SRY je spolehlivým ukazatelem pro určení biologického pohlaví“. Genetik Andrew Sinclair z melbournského Murdoch Children’s Research Institute na to reagoval v článku pro server The Conversation slovy: „Povinné genetické testy Světové atletiky pro atletky jsou zavádějící. Já to mohu posoudit, protože jsem dotyčný gen v roce 1990 objevil.“