Kdo smí závodit se ženami? Spoléhat na jediný test při určení pohlaví je nesmysl

Jaroslav Petr
  15:00
Mistrovství světa v atletice začíná už o víkendu. A Světová atletika vzbudila rozruch nejen sportem: po čtvrtstoletí se totiž vrací ke genetickým testům na pohlaví a nepustí do ženských soutěží závodnice s genem SRY. Jenže vědci tvrdí, že je to nesmysl. Podle jediného genu se pohlaví určit nedá.

Kdo smí závodit se ženami? (ilustrační foto) | foto: ČTK

Japonští pořadatelé mistrovství světa v lehké atletice počítají, že od 13. do 21. září bude v Tokiu o medaile soutěžit kolem tisícovky žen. Podle pravidla, které vstoupilo v platnost 1. září, musí všechny projít genetickým testem na pohlaví a ženských soutěží se smějí zúčastnit jen tehdy, když se prokážou negativním výsledkem vyšetření na gen SRY.

„Je opravdu překvapivé, že se po 25 letech objevila pomýlená snaha se ke genetickým testům vrátit. Vzhledem ke všem problémům by neměl být tento gen využíván.“

Prezident Světové atletiky Sebastian Coe odůvodňuje tento krok snahou zajistit „poctivé soutěžení v ženských sportech“ a jedním dechem ujišťuje, že „gen SRY je spolehlivým ukazatelem pro určení biologického pohlaví“. Genetik Andrew Sinclair z melbournského Murdoch Children’s Research Institute na to reagoval v článku pro server The Conversation slovy: „Povinné genetické testy Světové atletiky pro atletky jsou zavádějící. Já to mohu posoudit, protože jsem dotyčný gen v roce 1990 objevil.“

