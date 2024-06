Rowlingová proti smrtijedům. Dokud si zachová nadhled, tak ji bojovníci za práva transžen nedostali

Autorka J. K. Rowlingová tímhle příběhem před dvaceti lety dobyla svět. S 600 miliony prodaných výtisků se její románová série stala nejúspěšnější knihou historie. Rowlingová měla vystaráno profesně i finančně, a i kdyby už nikdy nenapsala ani řádku, nesmazatelně se zapsala do dějin literatury.

Univerzitní profesoři možná nad jejími knihami ohrnou nos, ale to jí může být tak akorát jedno. Její knihy jsou stále čtené a dennodenně se nad nimi dojímají tisíce lidí po celém světě.

Má to ale jeden háček. Je tomu pár let, co se pro jistou část společnosti Rowlingová stala veřejným nepřítelem číslo jedna. Několik transgender aktivistů se jí dokonce nebálo na Twitteru označit za „Voldemorta“, což má v sobě jistou ironii.

Být ostouzen tuctovými nadávkami je jedna věc, ale nechat se urážet jménem literární postavy, kterou autor sám vytvořil, je přece jen nová úroveň společenské ostrakizace.