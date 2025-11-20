Z Boží milosti diktátor. Před padesáti lety zemřel Francisco Franco, který změnil tvář Španělska

Caudillo de Espana por la gracia de Dios, tedy vůdce Španělska z Boží milosti, jak se nechával titulovat, se v čele státu ocitl tak trochu nečekaně. V občanské válce, kdy proti sobě na jedné straně stála vláda socialistů, komunistů, anarchistů a částečně i liberálů, oficiálně podporovaná SSSR, jíž se vzepřeli pravicoví povstalci (monarchisté a nacionalisté), Francisco Franco nebyl ani příliš monarchistický, ani příliš fašistický. Rychle si však osvojil roli bojovníka proti levičákům a liberálům, které nechtěl jen porazit, ale i zničit.
Franco se s ničím moc nepáral, popravoval důstojníky, kteří se k puči odmítli připojit, i své politické odpůrce. Nebylo jich málo, frankisté během války zastřelili či jinak usmrtili asi 130 tisíc lidí. Ani republikáni, anarchisté a komunisté nebyli zrovna beránci, byť jejich skóre je nižší: povraždili téměř 50 tisíc lidí včetně nejméně 6845 kněží a jeptišek. V celkovém zúčtování si podle historiků konflikt vyžádal životy 325 tisíc lidí.
O Frankovi se později říkalo, že po anarchii 30. let zavedl v zemi sociální mír, byť za cenu pracovních táborů, vynucené emigrace, vězení a poprav.
Franco z něj vyšel jako vítěz. Heslem jeho nového Španělska se stalo „jeden stát, jeden jazyk, jedna církev a jeden vůdce“. Právě onoho vůdce jeho stoupenci, věřící v okamžik národního vzkříšení, střídavě přirovnávali k El Cidovi, Karlu Velikému, Napoleonovi, Alexandru Velikému či archandělu Gabrielovi. Franco se ale podle historika Gillese Tremletta spíše proměnil v „obrovskou přehradu, odhodlanou kontrolovat tok španělských dějin“ a držel se u moci už jen proto, aby se jí nechopil nikdo jiný.