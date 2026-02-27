Svítilky jsou příbuzné například cikádám nebo mšicím. Živí se rostlinnou mízou bohatou na cukry. S jejím využitím jim pomáhají specializované bakterie. Žijí v jejich tělech uvnitř zvláštních k tomu určených buněk. Skupina genetiků vedená Annou Michalikovou z Jagellonské univerzity v Krakově teď tyto podivné mikroby důkladně prozkoumala. Přečetli DNA bakteriálních pomocníků celkem 149 druhů svítilek. Symbionti patřili ke dvěma rodům: Vidania a Sulcia.
Genomy některých bakterií prvního z nich měly jen okolo padesáti tisíc písmen genetického kódu. Je to velice málo. Například lidský genom má mezi třemi a 3,2 miliardy písmen. Dědičná informace bakterie Escherichia coli má zhruba 4,6 milionu písmen.
|
Genom podivné rybky má 91 miliard písmen a dál se nafukuje. Už měří skoro třicetkrát víc než lidský
Za bakterie s nejmenším genomem byli až dosud považováni mikrobi z rodu Nausia. Jejich genom má okolo stovky tisíc písmen. Žijí dost podobně jako Vidanie. Místo těl svítilek však obývají jinou skupinu hmyzu, česky zvanou křískové.
Velikost genomu Vidanií je srovnatelná s některými viry. Například původce nemoci COVID-19 si vystačí jen se zhruba třiceti tisíci písmeny. Rekord zajímavý z více důvodů.
Biologové občas diskutují o nejmenší možné velikosti genomu potřebné k životu. Rekordní bakterie je však v tomto ohledu špatný příklad. Její dědičná informace je zkrácená příliš. Značnou část svých životních funkcí přenechává na hostiteli. Bez něj nepřežije.
|
Ženy, jste zklamané z mužů? Zařiďte se jako samičky Platynothrus peltifer
Vidanie s nejkratším genomem zvládají samy vyrobit jen okolo šedesáti proteinů. Umí dobře jen jednu věc. Vyrábí aminokyselinu fenylalanin. Svítilkám se hodí k budování jejich pevné vnější kostry.
Život Vidanií připomíná mitochondrie. Tyto buněčné organely používají téměř všechny složitější organismy v procesu dýchání. Máme je jak my, lidé, tak svítilky. Mitochondrie byly kdysi samostatnými bakteriemi. Mají vlastní DNA.
|
Báseň zapsaná v DNA superodolného mikroba Conana přežije lidstvo
Oba symbionti se ale i v ledasčem liší. Mitochondrie máme ve všech buňkách. Svítilky mají své pomocnice jen v jednom konkrétním buněčném typu. Společná historie Vidanií a svítilek je také kratší.
Vědci odhadují, že začala před 263 miliony let. Mitochondrie by mohly sídlit v našich buňkách okolo jedné a půl miliardy let. Jejich genom má jen okolo patnácti tisíc písmen.