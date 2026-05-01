Genový koktejl elixíru mládí. Podaří se vědě zastavit stárnutí?

Když japonský lékař a vědec Šin’ja Jamanaka v roce 2006 publikoval studii o tvorbě indukovaných pluripotentních kmenových buněk, byl to pro vědce šok. O revolučnosti objevu japonského biologa svědčí výmluvně skutečnost, že za něj ve výjimečně krátké době dostal Nobelovu cenu. Přebíral ji už v roce 2012 společně s britským biologem Johnem Gurdonem, který na ocenění svého objevu čekal 50 let.
Některé vědce však napadlo, zda by kvarteto Jamanakových genů nemohlo působit jako elixír mládí, jenž by navracel zestárlým buňkám ztracenou vitalitu.
Jamanaka totiž zbořil představy o tom, jak jsou určeny vlastnosti buněk. Bílá krvinka, neuron nebo buňka kůže vypadají odlišně a plní v těle zcela rozdílné funkce. Vděčí za to sadě genů, která se v dědičné informaci buněk daného typu „probudila“ a odvádí svou práci. Jamanaka se rozhodl vrátit tyto vysoce specializované buňky na začátek jejich vývoje a dodat jim vlastnosti raného embrya. Jejich buňky vykazují schopnost zvanou pluripotence, což znamená, že se za vhodných podmínek dokážou proměnit na jakýkoli typ specializovaných buněk těla.
Pokud by Jamanaka donutil třeba buňky kůže kardiaka vývojově „zacouvat“ do embryonálního stavu a následně je nasměroval k vývoji na buňky srdeční svaloviny, mohl by tyto „rekvalifikované“ buňky využít k léčbě pacientova srdce. Imunitní systém kardiaka by neměl s porcí léčebných buněk problém, protože by pocházely z jeho vlastního těla.
Šin’ja Jamanaka také šokoval svět zjištěním, že k návratu buněk na počátek vývoje stačí probuzení čtveřice genů – Sox2, Oct4, c-Myc a Klf4.