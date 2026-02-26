Proč se jeden ani nenakazí, zatímco druhý bojuje o život? Mohou za to geny! Ale jak toho využít?

EB virus se řadí mezi herpetické viry, což jsou poměrně velké viry, pro něž je typické dlouhodobé přetrvávání skrytě v organismu. Z obalu ční do prostoru peplomery, které slouží k průniku do buněk. EB virus působí jako „startér“ řady nemocí, od infekční mononukleózy až po nádorové bujení (Burkittův lymfom, Hodgkinův lymfom atd.). | foto: Shutterstock

Při epidemiích se s původcem infekční choroby setká drtivá většina populace. Někdo se nemocí vůbec nenakazí, další se z ní snadno zotaví, zatímco pro jiné má fatální následky. Jak je to možné? Zdánlivě náhodná ruleta se řídí jasnými pravidly zapsanými do dědičné informace pacientů.

Tým hokejistek Finska se už v úvodu milánského olympijského turnaje ocitl v troskách. Hned 13 z 23 hráček se nakazilo norovirem. Původce tohoto onemocnění, jež se projevuje průjmem a zvracením, se přenáší nejčastěji přímým kontaktem s nemocným nebo kontaminovaným jídlem či nápoji. V kolektivech se rychle šíří, a tak nepřekvapí, že onemocnění postihlo větší část týmu. Spíš se můžeme ptát, čemu vděčí desítka hráček za to, že se nenakazily. Měly štěstí? Byly opatrnější? Nelze vyloučit, že infekci vzdorovaly, protože jsou právě vůči norovirům od přírody odolnější.

Genetické testy s sebou nesou i nejedno etické dilema. Odhalení mutace ještě neznamená, že její nositel onemocní, přičemž strach vyvolaný výsledky testů DNA může povážlivě zasáhnout do života nositele rizikového genetického defektu.

