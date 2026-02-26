Proč se jeden ani nenakazí, zatímco druhý bojuje o život? Mohou za to geny! Ale jak toho využít?

Tým hokejistek Finska se už v úvodu milánského olympijského turnaje ocitl v troskách. Hned 13 z 23 hráček se nakazilo norovirem. Původce tohoto onemocnění, jež se projevuje průjmem a zvracením, se přenáší nejčastěji přímým kontaktem s nemocným nebo kontaminovaným jídlem či nápoji. V kolektivech se rychle šíří, a tak nepřekvapí, že onemocnění postihlo větší část týmu. Spíš se můžeme ptát, čemu vděčí desítka hráček za to, že se nenakazily. Měly štěstí? Byly opatrnější? Nelze vyloučit, že infekci vzdorovaly, protože jsou právě vůči norovirům od přírody odolnější.
Genetické testy s sebou nesou i nejedno etické dilema. Odhalení mutace ještě neznamená, že její nositel onemocní, přičemž strach vyvolaný výsledky testů DNA může povážlivě zasáhnout do života nositele rizikového genetického defektu.