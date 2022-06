Po 50 letech vychází jeho román i v češtině. Z Prahy se vytratil Kafka, říká italský spisovatel Calligarich

Ovlivnil generace Italů svou tvorbou pro televizi, formoval divadelní scénu novodobého Říma a především napsal kultovní román Poslední léto ve městě. Po téměř 50 letech konečně vyšel i v češtině. Vypráví o mládí, svobodě, deziluzi a především o nádherném Římě. Jeho autor zavítal na nedávný pražský knižní veletrh.

S italským spisovatelem Gianfrancem Calligarichem o milostném vztahu s městem Řím, jeho srovnání s Prahou a o inspiraci magickým realismem.

Lidovky.cz: Hlavní postavou vaší knihy Poslední léto ve městě je mladý novinář Leo – jste to vy se vším všudy, anebo spíš výplod fantazie?

Jsem to do velké míry já. Píšu hlavně autobiograficky. Rád si uchovávám vzpomínky a píšu si deníky, aby mi všechno zůstalo i v psané formě. Rodinné vztahy, události i postavy, dokonce i postava Arianny jsou reálné. Jen jsem se tedy neutopil v moři.