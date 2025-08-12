Gilgameš ve hvězdném obsazení. Dvořákova Praha chystá lahůdku Bohuslava Martinů

Letošní, již osmnáctý ročník hudebního festivalu Dvořákova Praha začíná za necelé čtyři týdny. V nepřeberné nabídce hudby najdete i jeden večer, který se trochu vymyká.
Bohuslav Martinů o Gilgamešovi napsal v dopise rodině do Poličky: „Musím to dělat na anglický text, to víte, česky mně to nikde zpívat nebudou…“
Co odlišuje program, který zazní 20. září ve Dvořákově síni Rudolfina, od ostatních? Dramaturgie. V první půlce večera vystoupí s orchestrem Prague Philharmonia, vedeným dirigentem Robertem Kružíkem, klavíristka Onutė Gražinytė v klavírním koncertu a moll, op. 7 Clary Schumannové a následně violoncellista Steven Isserlis ve violoncellovém koncertu a moll, op. 129 Roberta Schumanna. Typický festivalový repertoár, žádaná romantická hudba ve virtuózním podání.
Po přestávce ovšem přijde kontrastní kus, Epos o Gilgamešovi Bohuslava Martinů, který patří k tomu nejlepšímu, co skladatel na sklonku života vytvořil (dílo dokončil v únoru 1955 v Nice). Gilgameš na Dvořákově Praze bude mimořádný též tím, že se bude hrát anglická verze, to nebývá zvykem, většinou se v Česku hraje překlad. Nicméně Martinů komponoval na anglický text, protože, jak uvedl v dopise rodině do Poličky, „musím to dělat na anglický text, to víte, česky mně to nikde zpívat nebudou…“
Vůbec první a mezinárodně oceňovaná nahrávka anglické verze Gilgameše vznikla v roce 2017 s Českou filharmonií pod taktovkou Manfreda Honecka a pozoruhodnou sestavou sólistů, která je téměř totožná s letošní festivalovou. Role vypravěče se ujme herec Simon Callow, který mimo jiné ve Formanově Amadeovi vytvořil roli Mozartova libretisty Schikanedera. Sopranistka Lucy Crowe, barytonista Derek Welton a basista Jan Martiník se také podíleli na nahrávce z roku 2017. Americký tenorista Kyle van Schoonhoven bude tak jediným pěvcem, který na první anglické nahrávce neparticipoval.
Gilgameš, ač je dílem hudebně ukotveným ve dvacátém století, rozhodně není nepřístupný či odrazující. Martinů není monumentální, spíš meditativní. Do programu k příležitosti premiéry 23. ledna 1958 skladatel napsal: „Uvědomil jsem si, že přes ohromný pokrok, jehož jsme dosáhli v průmyslu a technice, se lidské emoce a otázky, které si lidé kladou, vůbec nezměnily a že otázky-problémy, jež jsem našel v písemnictví národa, který nazýváme primitivním, nás stále provázejí. Jsou to otázky přátelství, lásky a smrti. V této básni o Gilgamešovi se setkáváme s velmi silnou a takřka úzkostně bolestnou touhou po nalezení odpovědí, které marně hledáme dodnes.“
Záhy po úspěšné premiéře ve Švýcarsku se započala cesta díla na světová pódia, československou premiéru měl Gilgameš na Pražském jaru 28. května 1958 v nastudování Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Václava Smetáčka. Mimochodem skvělou nahrávku Gilgameše vytvořil v roce 1976 s FOK Jiří Bělohlávek. Tuhle příležitost je škoda minout.