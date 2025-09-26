Soudci, policisté, politici. Kolem Božského Belzebuba umírali lidé ve velkém, jak to dopadlo s ním?

Premium

Fotogalerie 5

Giulio Andreotti. Jeden z nejúspěšnějších italských politiků, nebo exponent mafie? | foto: Vandeville Eric / Abaca PressProfimedia.cz

Jan Adamec
Doporučujeme   13:00
Přesně před třiceti lety, 26. září 1995, byl v sicilském Palermu ve speciálně zkonstruované bezpečnostní podzemní soudní síni zahájen proces proti jednomu z nejmocnějších italských politiků Giuliu Andreottimu, jemuž střídavě a někdy i současně přezdívali Il Divo (Božský) i Belzebú (Belzebub).

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

V procesu s Giuliem Andreottim (1919–2013) kulminovala desítky let dlouhá krvavá bitva italského státu s rakovinou jménem mafie. Žalobci se snažili dokázat, že mafie spolupracovala i s těmi nejmocnějšími italskými politiky a ovlivňovala je. Význam procesu, během něhož bylo třeba prostudovat více než 100 tisíc stran dokumentů a vyslechnout přes 500 svědků, podtrhl i eminentní zájem desítek domácích i cizích televizních stanic a více než tří set novinářů.

Krvavá jatka veřejnost naopak vyburcovala a donutila Itálii k větší aktivitě. Vystrašila také řadu mafiánů, kteří v obavě ze zabijáků dali před jistou smrtí přednost vězení.

Giulio Andreotti, který svou kariéru zahájil v pravicově-konzervativní Křesťanské demokracii (Democrazia Cristiana, DC) již v roce 1946 a za svou padesátiletou kariéru stihl několikrát šéfovat vnitru i zahraničí a stát se i trojnásobným premiérem (mezi roky 1972–1973, 1976–1979 a 1989–1992), ve skutečnosti čelil dvěma procesům. Díky klíčové protimafiánské klauzuli trestního zákoníku z roku 1982, podle níž k trestnému činu „mafiánského spiknutí“ stačilo dokázat pouhé vztahy mezi členy jakéhokoli sdružení s „mafiánskými charakteristikami“, ho žalovali v Palermu.

Justice ho vinila, že právě takovémuto „sdružení“ pod názvem Cosa Nostra propůjčoval jako elitní politik nejméně dvacet let svůj vliv a podporu, čímž mafii pomáhal v páchání trestné činnosti. Klíčovou spojkou mezi ním a mafií měl být vlivný sicilský politik Salvatore Lima (1928–1992), jenž v polovině 60. let spojil svůj osud právě se ctižádostivým Andreottim.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.