Kompenzovat spalování fosilních paliv zalesňováním je nemožné. Nebo alespoň extrémně nepraktické a drahé. Zhruba tak by se dal shrnout závěr výzkumu trojice klimatických vědců. Dva z nich jsou ekonomové z francouzské školy ESSEC (École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales, Vyšší škola ekonomických a obchodních věd): Alain Naef a Patrick Njeukam. Třetí je ekoložka z Exeterské univerzity Nina L. Friggensová.

Dvě stovky největších světových těžařských firem deklarují zásoby okolo 183 miliard tun uhlíku. Jejich spálením by se do atmosféry uvolnilo 673 miliard tun oxidu uhličitého. Chceme-li však udržet globální oteplování pod hranicí 1,5 stupně před nástupem průmyslové revoluce, můžeme si dovolit vypustit už jen 400 miliard tun.

V některých zemích a průmyslových odvětvích jsou přitom fosilní paliva pořád jediná možnost. Jak to vyřešit? Nabízí se sázení stromů, které zabudují přebytečný uhlík do svých těl.

Pokud bychom však chtěli kompenzovat spálení veškerých zbývajících fosilních paliv, bylo by podle vědců potřeba zalesnit 24,75 milionu čtverečních kilometrů souše. Odpovídá to asi 1,4násobku rozlohy největší země světa, Ruska, případně součtu plochy Severní, Střední a části Jižní Ameriky.

Lesům by tak musela ustoupit pole i přírodně cenné oblasti. Znamenalo by to také nárůst cen potravin. Extrémně drahý by byl i samotný proces zalesňování.

Vysázení ekvivalentu jedné tuny oxidu uhličitého se dnes vyčísluje na něco okolo 336 korun. Kdyby tuto cenu platily těžařské společnosti, 64 procent z nich by přišlo o celou svou tržní hodnotu. Jde přitom jen o náklady na sázení stromů, bez nákupu pozemků. Vyšší cena by znamenala bankrot všech fosilních firem.