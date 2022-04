Můžeme zastavit oteplování? Lidé musí najít vůli začít od sebe, omezit dopravu a spotřebu masa

Prostor ke zmírnění globálního oteplování se zužuje rychleji, než to ještě donedávna vypadalo. Tvrdí se to ve třetí části zprávy Mezinárodního panelu pro klimatickou změnu (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change) ze 4. dubna.

Naše planeta je podle ní momentálně na cestě k ohřátí o 3,2 stupně. Pokud chceme udržet ohřívání Země pod 1,5 stupně Celsia, jak IPCC doporučuje, celosvětové emise oxidu uhličitého musí začít klesat už v roce 2026. Do roku 2030 je třeba, aby se snížily o 43 procent. Technicky to stále ještě možné je, vyžadovalo by to však drastická opatření.

Skleníkové plyny nejsou jen CO2. Patří k nim například i metan, oxid dusný nebo ozon. Celkové emise lidstva se velmi často uvádí v takzvaných CO2 ekvivalentech. Tato jednotka vyjadřuje množství CO2, které způsobí stejné oteplení Země jako dané množství příslušného plynu.